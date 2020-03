Jornada de tests para los equipos santafesinos

Buena obtención de Universitario en el line out en el cotejo jugado ante los Cangrejos.

En la cancha principal ubicado en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe igualó con Cha Roga Club 19 a 19, en un cotejo arbitrado por Emilio Traverso, en una jornada calurosa, en un test amistoso de preparación para frente al Torneo Regional del Litoral que para ambos dará inicio el sábado 21 de marzo. En reserva, el triunfo quedó en manos de Cha Roga por 14 a 12.

"Fue un partido trabajado, creo que nosotros entramos a jugar un entrenamiento, y ellos lo que sería una final. En el primer tiempo se notó, y en el segundo logramos ajustar un par de cosas y terminamos mejorando" le dijo Felipe Nepote a UNO Santa Fe.

Pepo, expresó que "Estamos tratando de desarrollar todas las armas que vamos a implementar durante el torneo, ir afianzando todas las cosas que entrenamos. Desde el line out, el maul y apuntar a ir creciendo partido a partido".

A su turno, José Manuel Ruiz, head coach de Cha Roga, señaló que "nosotros venimos trabajando sobre objetivos cortos que nos propusimos en la pretemporada. Queríamos medirnos con un rival que juega en otro nivel. Estamos en ritmo y entusiasmados porque hemos logrado buenos resultados en la pretemporada".

Agregó que "lo que más me gustó es el orden, que es algo en lo que hacemos hincapié. Mejoramos, con respecto a la semana pasada, el ataque, y otras cuestiones. Estamos muy conformes, aunque siempre hay cosas para mejorar".

Amistoso2.jpg Buena obtención de Universitario en el line out en el cotejo jugado ante los Cangrejos. UNO Santa Fe

Síntesis

Universitario alistó a: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinosa y Julián Boggero; Emilio Villalba (capitán) y Facundo Caporaletti; Aron Pasquet, Gonzálo Meza y Matías Fernández; Lautaro Valentinuzzi y Juan Martín; Julián Fleitas, Lautaro Recaman, Agustín Dusso, Federico Bruzzone y Mateo Bianchi. Entrenador: Diego Fernández. Luego ingresaron: Felipe Nepote, Lucas Widmer, tomás Olmedo, Gabriel Flores y Victor Redondo.

Cha Roga Club a: Santiago Milocco, Luciano Varino y Rodrigo Godoy; Fernando Gamba y Joaquín Strada; Fabricio Silvestre, Juan José Benz y Eduardo Cabral; Joaquín Zárate y Pabo De Ángelis; Brian Zárate, Exequiel Rivero, Emilio Armignago, Gaspar Maurer y Leandro Rivero. Entrenador: José Manuel Ruiz. Luego ingresaron Facundo Eberhardt, Matías Torrilla, Juan José Gómez, Diego García, Matías Rabaglino, Federico Andreu y Sebastián Palavecino.

Primer tiempo: 4, 7, 15 y 20´ penales de Joaquín Zárate, 10´ try Aron Pasquet.

Segundo tiempo: 9´ try Matías Fernández convertido por Julián Fleitas, 21´ try Nepote convertido por Julián Fleitas, 40´ try Fernando Gamba convertido por Joaquín Zárate.

Amistoso3.jpg El capitán de Uni, Emilio Villalba, a punto de hacerse de la pelota, ante la mirada del árbitro Traverso. UNO Santa Fe

Más encuentros amistosos

En la autopista, CRAI jugó frente a Sitas de Buenos Aires. En primera división, con el arbitraje de Fernando De Feo, los Gitanos vencieron a los conducidos por Rolando Martin por 29 a 12, tras un parcial adverso 7 a 5.

"Fuimos de menos a más, típico partido de pretemporada, muy cortado y con muchos knock-on. Pero bien laburando la idea y si bien ganamos, cosa que en esta etapa es lo menos importante, hubo cosas interesantes para llegar de la mejor manera ante GER" destacó el head coach de CRAI, Héctor Salva. En reserva, la victoria fue de los dueños de casa por 66 a 0, y en prereserva, por 33 a 17.

En el departamento Castellanos, con el control de Gustavo Rostagno, Atlético Brown de San Vicente derrotó a Querandí RC por 28 a 17, mientras que en reserva, con el control de Martín Jaime, la victoria correspondió a los santafesinos por 29 a 12.

"La verdad que fueron dos muy buenos partidos los dos, muy picante, pero estaba para cualquiera de los dos. Jugaron todos los chicos que recién subieron, los cuales estuvieron a la altura de las circunstancias" sostuvo el capitán de Querandí, Ramiro Lagrava.

En el caso del CRAR de Rafaela, visitó en el predio ubicado en la avenida Juan B. Justo de la capital provincial, a Córdoba Rugby Club. Los conducidos por Cristian Martino ganaron 21 a 12 con tries de Mariano Ferrero, Matías Rocchi y Andrés Requelme, más tres conversiones de Pablo Villar. En reserva, también fue triunfo de los rafaelinos por 17 a 12, con tries de Nicolás Gutiérrez, Federico Monzón y Leonardo Sabelotti.

Por su parte, en el departamento San Jerónimo, con el control de Federico González, Jorge Newbery de Gálvez, que se prepara para afrontar el torneo de Clubes en Desarrollo, superó a Totoras Rugby Club por 14 a 7.