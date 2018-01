José Sand cargó duro contra la dirigencia de Lanús

El exdelantero de Lanús, José Sand , aclaró este viernes que no le importa el dinero y le pidió al presidente del club, Nicolás Russo, que "diga la verdad", luego de su salida de la institución en medio de un conflicto con la dirigencia.





"No soy ningún pesetero, como dicen algunos en las redes y los periodistas partidarios, que Russo diga la verdad", afirmó el punta tras la frustrada renovación de contrato. Pepe finalizó como máximo goleador en la última Copa Libertadores , con 9 tantos, y fue clave en la campaña que llevó a Lanús al histórico subcampeonato continental.





"Yo no me vendo por plata, nunca lo hice ni lo haré, porque en mi casa me criaron de otra manera. En Argentinos dejé la mitad de mi sueldo, porque no andaba y también con Russo me sucedió cuando terminé en Racing después de que me dijera que no podía pagarme un contrato que cerramos de palabra", detalló.









Además, Sand contó que lo mandaron a "una escribanía" para firmar la rescisión del contrato y que el máximo mandatario lo vio "dos veces" el jueves y ni siquiera le preguntó cómo estaba al saber de la situación. "La verdad es que me quería retirar en el club, pero de buena manera, no como le pasó a Maxi (Velázquez) que se enteró de un día para el otro que no le renovaban el vínculo y ni siquiera se pudo despedir en una cancha", explicó.





Por otra parte, el delantero aseguró que el entrenador, Ezequiel Carboni, lo iba a "tener en cuenta" y por eso se manifestó "agradecido". Asimismo, el 9 reconoció: "Solamente volveré como jugador, pero sé que a esta altura de mi carrera es complicado. No me jode que hayan llevado otros en mi puesto, me jode que no me hayan ido de frente".