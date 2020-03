José Sand: "Se está acercando el final"

El artillero de Lanús, José Sand, alertó que "se está acercando el final" de su carrera como futbolista profesional, algo que podría producirse en junio venidero, cuando finalice su contrato con la entidad 'granate'.

"Termino muy cansado, a veces no me puedo recuperar. Sé que se está acercando el final, no se si será en junio o en diciembre", señaló esta noche Sand en declaraciones a Radio La Red (AM 910)

"Mi contrato termina en junio. Estoy analizando varias cosas pero estoy màs para dejar que para seguir", admitiò el goleador, próximo a cumplir 40 años el 17 de junio.

Iniciado en las divisiones formativas de River Plate (138 tantos en la cantera 'millonaria' para ser el segundo goleador histórico en el club de Núñez entre los juveniles), el correntino debutó profesionalmente en Colón de Santa Fe, allá por el torneo Apertura 1999.

image.png Pepe Sand tomaría la decisión por la pandemia de coronavirus.

Sand cumplió con su cuota de festejos por todo el mundo, jugando en diferentes equipos de la Argentina, además de España, Brasil, México, Colombia y hasta los Emiratos Arabes Unidos.

Sin embargo, el lugar en el que más cómodo se sintió fue Lanús, donde asumió tres ciclos distintos: 2007-2009 ; 2016-2018 y 2019 a la actualidad

De hecho, Sand ya se transformó en el máximo goleador histórico de la entidad 'granate', con 128 conquistas. Además colaboró para la conquista de dos títulos y dos copas nacionales.

El atacante, oriundo de Bella Vista, también se refirió a la actual dirigencia del fútbol argentino y sostuvo que es "difícil creerles". Sin embargo, Sand expresó su ilusión de que las "cosas mejoren", a partir de la llegada de Marcelo Tinelli como actual presidente de la Superliga. "Es un tipo serio", definió el delantero, en referencia al también hoy titular de San Lorenzo.