Juan Cruz Komar respaldó a Sergio Marchi

El defensor de Talleres, Juan Cruz Komar, reflejó su postura respecto de la decisión de las autoridades de AFA en dar por finalizada la temporada por la pandemia del coronavirus y aseguró estar de acuerdo con el secretario de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, en que "quitar los descensos es precarizar el fútbol".

El jugador consideró en declaraciones a Radio Impacto que "es una flexibilización encubierta" que no haya descensos y aseguró: "Es importante que sea Marchi el que lleve la voz de nuestras propuestas. Coincidimos con él."

"Nosotros veníamos al día hasta que terminó el torneo. Cuando eso pasó, ocurrió lo que habíamos acordado con el presidente: una reducción del salario para que cobren todos los empleados del club. Cuando vuelva el fútbol veremos cómo lo reponemos", remarcó el futbolista surgido en Boca.

image.png Juan Cruz Komar bancó a Sergio Marchi

Komar, que tiene una fundación y se muestra comprometido con acciones sociales habitualmente, agregó que en el plantel "tallarín' todos comprenden "la situación. Entiendo que no es un capricho de los clubes, porque no le entra plata al club. Pero primero las deudas de antes tienen que pagarlas y en eso no hay justificativo."

Además, el zaguero habló de la situación del coronavirus en cuanto al parate deportivo que se generó por las medidas de aislamiento, y se ilusionó con que "allá por septiembre u octubre se pueda jugar algún partido".