Juegos Olímpicos: "Somos doblemente olímpicas", dijo Lazcano

Julieta Lazcano, la capitana del seleccionado argentino femenino de vóleibol, está varada en Polonia y no sabe cuándo va a poder regresar al país ni si los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 24 de julio, pero tiene una certeza: "Se jueguen cuando se jueguen, Las Panteras somos doblemente olímpicas".

"Nosotras cumplimos el objetivo, ya estamos clasificadas y eso es lo que vale. Así que sin importar la fecha de los Juegos de Tokio, Argentina es doblemente olímpica en vóley femenino", expresó Lazcano en una charla con Télam desde la ciudad polaca de Radom, donde las fronteras están cerradas para entrar y salir y la liga local ya se canceló hace una semana por la pandemia de coronavirus.

La cordobesa, de 30 años y 1.90 metro, vive sola con su perra Yalitza, que acompaña a la central desde la liga pasada. "Salgo a pasearla porque es una perra grande pero me cuido. La gente mantiene el espacio acá y se puede circular, aunque cerró casi todo. Se tomaron medidas a tiempo y por eso no hay tantos casos", contó.

"La única actividad que hago es la rutina que nos manda a diario el PF del seleccionado (Pablo Añón) para hacer en casa. Estoy esperando para ver cómo vuelvo, me contacté con la cancillería pero supongo que un par de semanas más me voy a tener que quedar por el cierre de fronteras".

2132020 f2 voley capitana las panteras.jpg El seleccionado femenino de vóley logró en Lima la clasificación a los juegos olímpicos 2020. Gentileza Feva

Lazcano admitió que ante la pandemia, que alteró todos los calendarios deportivos, pensó que Tokio 2020 se iba a posponer. "Me imagino que si deciden seguir es porque van a tomar todas las medidas necesarias para controlar el virus. Entiendo que estamos hablando de los Juegos Olímpicos y la inversión que eso debe significar, pero muchos aún no se clasificaron... Ojalá que todo salga bien. Lo que me preocupa es cómo y cuándo vamos a poder volver a entrenar normalmente para llegar de la mejor manera", sostuvo Lazcano.

Las Panteras se clasificaron para Tokio en el Preolímpico de Colombia en enero, un gran logro para completar una temporada histórica para el vóley femenino argentino, en la que además de clasificarse a los Juegos Olímpicos por segunda vez consecutiva -tras Río de Janeiro 2016- se subió al podio panamericano por primera vez con el bronce en Lima 2019.

"Cuando íbamos a Río, nuestro primer Juego Olímpico, nos habían dicho que había que vivirlo para entenderlo, y así fue. Nos costaba caer en dónde estábamos realmente y fueron muchísimas emociones. Espero que podamos ir con el foco bien puesto esta vez, sabiendo que la zona que nos tocó es durísima, pero que le vamos a dar batalla a cada oponente", explicó Lazcano.

Argentina, dirigida por Hernán Ferraro, integrará el grupo B en Tokio 2020 junto al último campeón olímpico, China; Estados Unidos (campeón de la Liga de las Naciones), la superpotencia Rusia; Italia (subcampeón del mundo) y Turquía, consagrado en el clasificatorio europeo.En la otra zona competirán Japón, Serbia, Brasil, Corea del Sur, República Dominicana y Kenia.