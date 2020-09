De palabras justas. Coherente y de perfil bajo. Que avanza mirando de reojo todo lo que fue consiguiendo. Nada producto de la casualidad, sino de una causalidad. Un premio al esfuerzo denodado y la enjundia para salir de los momentos más complejos. La santafesina Julia Sebastián se propuso ir superando barreras y hacerle frente a cualquier desafío. Así edificó una carrera que le causó muchos sinsabores, pero también la ubicó en el pedestal de los elogios. Ahora tendrá la posibilidad de subir un escalón más al ser contratada por Los Angeles Current de Estados Unidos para competir en la próxima Liga Internacional de natación.

Ya supo lo que es codearse con la elite en los pasados Juegos Olímpicos de Rio 2016 y ahora se le presenta esta contienda, que le demandará de tenacidad y sobre todo, personalidad. Un privilegio al que no todos pueden acceder, ya que es para un grupo selecto. Por eso una vez que se enteró, la formada en club Regatas explotó de júbilo.

"Lo tomo como una gran oportunidad. Sabemos que las condiciones de entrenamiento y competencia son escasas y que se postergaran los Juegos Olímpicos (Tokio 2021) por la pandemia, quizás me desanimó un poco. Entonces esta oportunidad que apareció me reanimó por tener un nuevo objetivo. De entrenar con un foco y participar de la mejor competencia del mundo. Eso me deja muy feliz", le confesó a UNO Santa Fe, Julia Sebastián, de 26 años (23 de noviembre de 1993).

Hace algunas temporadas, decidió llevar sus ilusiones a Brasil y durante su estadía en San Pablo representando a Unisanta, mejoró sus marchas. Esto hizo que fuera considerada por otras instituciones y en 2019 fue tentada por Minas Tenis Club de Belo Horizonte, donde consiguió un nuevo quiebre competitivo. Pulverizó su propio récord sudamericano de natación en los 200 metros pecho, con 2'24"92/100, en la edición 2019 del Trofeo María Lenk de Río de Janeiro. Pero no fue todo, porque en los Panamericanos de Lima, antes de llevarse la medalla plateada en los 100 metros pecho, enterró la plusmarca con un tiempo de 1'06"98/100 para sacar pasaje directo a Tokio 2021.

"No me lo esperaba. Nunca se me cruzó por la cabeza que se me daría estoy. Mi entrenador siempre estuvo en contacto y esta es una puerta muy grande que se abre para la natación argentina (el otro que participará de la Liga Internacional es el también santafesino Santiago Grassi). Les interesaron mis condiciones –a LA Current– y me contrataron. En una pandemia, lejos de cada y tratando de mantener el foco, que surja esta chance tan linda es un alivio", agregó Julia Sebastián, que no podía ocultar su emoción.

La Liga Internacional de natación es la más importante, donde repartió 6.000.000 de dólares entre los mejores exponentes del mundo en su edición de estreno. Allí, Julia participará en los 50, 100 y 200 metros pecho: "Una es consciente que estamos en un país (Brasil) en el que no se puede entrenar igual que en otros lados para estar en las condiciones necesarias. Es complicado cuando conocés que otros trabajan y vos esperás a que pase el virus o se encuentre la vacuna. Pero una busca objetivos y estar en forma. De estar lo más parecida a cuando no había pandemia y mi club me proporcionó lo necesario. Nunca paramos de entrenar, de manera online, y con todo el apoyo necesario para no quebrarnos", argumentó la pupila de Roberto Ortiz en Santa Fe, sabiendo que el resto de los nadadores retomó antes los entrenamientos.

De todas maneras, no se dejó avasallar: "Estoy entrenando bastante bien y fuerte. No estoy en mi mejor nivel ni en mis mejores marcas, pero tampoco no tan alejada. No perdí niveles de fuerza, así que dentro de todo no estoy tan lejos. Siempre a un nadador le cuesta recuperarse después de un parate, pero estoy en levantada".

La Liga Internacional de Natación (ISL) tendrá competencia en Budapest, en esta segunda temporada, presentada en una conferencia de prensa virtual. Allí también se anunció que Tokio podría ser la sede de la fase final. La intención es programar entre octubre y mitad de noviembre una serie de campus de entrenamiento de los distintos equipos, que se sumaría a la fase inicial de la temporada. Serían 5 fechas para octubre y otras 5 fechas para noviembre. Los días se publicarán próximamente. La competición continuará con instancia de semifinales, planificadas para la semana del 19 al 22 de noviembre, también en Budapest. Y la fase final quedaría reservada para los últimos días del año, con sede a confirmar en Tokio, la misma ciudad que recibirá los próximos Juegos Olímpicos, a partir del 23 de julio de 2021.

La Liga Internacional tiene como principal características, congregar a lo más granado del planeta en natación: "Es más reducida la cantidad, pero la calidad es mucho mayor, porque no hay límite por país. Participan los mejores. Es un nivel fuertísimo. Quizás tenga más nivel que un juego olímpico", expuso Julia Sebastián a UNO Santa Fe.

En el final, Julia Sebastián se aferró a la distancia al envión que le da su familia, no solo por esta noticia trascendental, sino también por su crecimiento personal y humano: "Están superfelices. Los padres viven el dolor cuando no pueden ver a los hijos cumplir los sueños. Como por ejemplo no poder ir a Tokio por el aplazamiento, pero esto sin dudas generó algo nuevo. Ellos están contentos de mi crecimiento y eso me ayuda un montón".