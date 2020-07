Julio Tejerina: "El rugby para mí es una forma de vida"

En esta etapa de cuarentena y en el que la actividad rugbística volvió a medias es bueno mirar quienes han sido parte de la rica historia del rugby santafesino. Hablar de Julio Tejerina es hablar de rugby en Santa Fe. Julio Alberto Tejerina fue fundador del CRAI, formó parte de los que llevaron adelante la adquisición, mediante una donación, del actual predio de la autopista en el año 1976, y también fue diputado nacional y concejal de la ciudad de Santa Fe en tres ocasiones.

Hace muy poco tiempo, Francisco Miño, exhead coach del plantel superior y referente del CRAI, lo describió muy bien: "Julio es un símbolo del CRAI. Lo veo a Julio con el silbato, la bolsa de pelotas, antes del partido marcando la cancha, y después organizando el tercer tiempo. Julio hacía todo". "En primer lugar estoy un poco triste porque este tema de la pandemia para nosotros y para todos es bastante duro. No obstante, creo, como hombre de rugby, que a nosotros también nos va a costar de todo lo que ha pasado" le dijo Julio Alberto Tejerina a UNO Santa Fe.

El referente ineludible y fundador del CRAI señaló: "Esta semana estuve en mi club, pude volver al CRAI, el presidente Alejandro Molinas, me dice Julio, vení conmigo así ves cómo está todo. Porque no es tan fácil, para los clubes no ha sido una etapa sencilla. Mirá cómo estamos terminando, y sin saber qué puede llegar a pasar".

"La cuarentena como estuve un poco enfermo, me estoy recuperando, pero la pasé feo. Estuve encerrado, me trajeron un médico de Buenos Aires especialista en el cerebro, y él fue quien me manejó hasta que pude salir adelante. Por suerte pude volver con mi familia, y lo primero que hice, apenas me sentí bien, fue volver al CRAI" destacó quien fuera presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

Tejerina contó: "El CRAI es mi casa, no tiene nada que discutirse, mucho tiempo pasé en ese lugar, tantas cosas y tantos amigos hemos hecho en el club, que realmente volver al CRAI es como volver a respirar. Hace mucho que estoy jubilado de la profesión de abogado, dejé todo en buenas manos, y después la etapa en la política la llevé muy bien".

Los comienzos en el rugby

"En el rugby me vinculé de entrada en el Colegio Inmaculada. Mi vida fue Ateneo Inmaculada, salvo en los comienzos que jugué dos años en el Jockey Club de Santa Fe. Con dos amigos del alma que eran mis entrenadores Jorge Bruno y Polilla Galindez en el año 1960. Ese año se deja el rugby en Jockey, y todo ese grupo pasa a Ateneo Universitario. Ahí fuimos con todos los jugadores de primera que seguíamos los que teníamos 14 años. Fue la segunda vez que tuve otro equipo" sostuvo Tejerina.

El expresidente del CRAI explicó: "A su vez, yo era alumno del colegio Inmaculada, nos llamó el rector a tres jugadores, éramos los únicos que no jugábamos al rugby para el colegio. Éramos mi amigo Domingo Motta, Jorge Niel y Julio Tejerina. Y allí nos pusieron que teníamos que jugar para el colegio o el año próximo nos teníamos que ir a otra escuela".

"Obviamente que aceptamos quedarnos en el colegio, y fue lo mejor que me pudo haber pasado jugado esos dos años. Donde posteriormente jugamos por el club Ateneo Inmaculada. Lo único que nos daban era una cancha que en esa época era de tierra y piedra, donde practicábamos con millones de obligaciones. Luego conseguimos que Anfibios nos prestara su cancha. Allí partimos con todo el grupo, jugaban primera, reserva y cuarta" siguió repasando sobre los orígenes de los Gitanos.

También consideró: "Eso sucedió hasta que nos llamó el teniente coronel que con motivo de la situación que se tomaban los regimientos, teníamos que irnos y en treinta días debíamos dejar las instalaciones. Y nos quedamos directamente sin cancha. Ahí se nos dio la suerte que dos personas como Benito Guglielmone y Eduardo Villa nos escucharan y nos donaran una hectárea y media sobre la autopista en donde está hoy actualmente el club. En esa época no había puente, porque se lo había llevado la inundación, y llegar hasta ese lugar para trabajar era complicado".

image.png Como entrenador Gitano logró los títulos de campeón del 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85.

"Era una donación con cargo, teníamos un año para hacer el quincho, los vestuarios y todo el perímetro con alambrado. Si no se terminaba volvía a los propietarios. De todas formas, éramos unos fanáticos, y no dejamos un solo fin de semana sin ir a trabajar, dando la vuelta por Santo Tomé, lo que nos representaba casi 15 kilómetros. Le fuimos dando el calor y el esfuerzo, con lo cual nació el CRAI en 1974. Cumplimos con la donación, e inauguramos la cancha, y no pude jugar el partido inaugural contra Tordos de Mendoza, porque me había roto los ligamentos, y estuve seis meses enyesado".

"CRAI fue creciendo y hoy tenemos el orgullo de tener nueve hectáreas y media, las cuales fuimos adquiriendo con mucho sacrificio. En la actualidad el club es una de las instituciones que mayor cantidad de jugadores de rugby infantil fichado tiene. Es toda una vida con diferentes acontecimientos, en las cuales me tocó vivir las diferentes etapas del CRAI. Desde entrenador de infantiles, después de juveniles, y fui jugador de la primera división hasta los 42 años".

La elección como presidente de la USR

Tejerina fue desde 1990 a 1995 el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, y su llegada fue algo particular: "En esa época ya había elecciones en la Unión Santafesina de Rugby y el Santa Fe Rugby Club, que era nuestro clásico rival, habló conmigo y me propuso que yo sea el presidente. Era un desafío muy grande, porque el presidente Rodolfo Paraván estuvo 18 años en ese cargo. Estuvo prácticamente toda su vida, fue sin dudas un gran presidente. Posteriormente lo sucedió Pirincho Rico, que al año y medio fallece, y por ese motivo vienen las elecciones y me tocó ser elegido con el apoyo del club rival".

image.png Tejerina jugó con el seleccionado de Santa Fe el partido ante los Gazelle en Unión.

Agregó: "Estuve varios años en la presidencia de la USR, años donde tuvimos muchos acontecimientos importantes. Lo pudimos traer a Australia que jugamos en Colón, vino Francia y Fiji. Era más fácil el acceso a un equipo que venía de gira a la Argentina, porque ese equipo jugaba no menos de diez partidos en la gira que hacía por cualquier lugar. En la actualidad vienen por los diferentes partidos, juegan los dos test matches y se van. El rugby profesional es así, vienen juegan y se van. Lamentablemente se perdió ese tipo de fiestas".

Consejero en la Unión Argentina

"Posteriormente me tocó estar en una comisión, que íbamos todos los primeros miércoles de cada mes a Buenos Aires, cinco dirigentes del interior y cinco de la Unión de Buenos Aires. Para modificar los estatutos de la Unión Argentina de Rugby que hasta ese momento estaba constituida por 17 miembros de Buenos Aires y un miembro del interior. Ante el crecimiento del interior, y los campeonatos que ganó Tucumán, fue el baluarte al derrotar a Buenos Aires, y le dio más presencia al rugby y vino la modificación. Tardó un año entero hasta que se aprobó la modificación" contó sobre su paso en la Unión Argentina de Rugby.

image.png El doctor Tejerina tuvo el honor de ser elegido Diputado Nacional por Santa Fe.

Tejerina destacó: "Se hizo la primera elección de autoridades, y en el año 1995 fui elegido vocal de la UAR, cargo en el cual fui reelegido tres veces, estuve seis años, y permanecí hasta el año 2001. Eso me dio una vivencia diferente, en un ambiente distinto, en donde daba gusto trabajar con los pares porteños y los del interior. Se ha podido hacer mucho, cosas de las cuales me siento muy orgulloso".

Marcada presencia en las giras del CRAI

El CRAI en su historia realizó varias giras, pero las dos primeras, en la cual viajaron a Sudáfrica, y posteriormente a Europa, con el plantel superior lo tuvieron como uno de los grandes protagonistas. "El club Estudiantes de Paraná en el año 1978 había ido a Sudáfrica, muy exitosa, y que le dio resultados positivos como equipo y como grupo humano. Nosotros éramos muy amigos, entonces llamamos y vinieron a una reunión, y nos dieron todas las pautas y lo beneficioso que fueron esas giras. Nos pusimos a trabajar con el permiso de las autoridades, Jorge Maciel padre era el presidente, y Jorge Bruno el vicepresidente, y junto a la comisión directiva nos autorizaron. Logramos hacer la gira de 1979, una de las más lindas, de las varias que tuve la posibilidad de hacer. Fue a Sudáfrica y en plena etapa del apartheid, muy duro, viajamos con el plantel de primera y menores de 17 años, un total de unas 150 personas".

También recordó: "Tuvimos muchos jugadores invitados, porque un allegado a la Unión de Sudáfrica, se hizo presente en Santa Fe para vernos jugar, y vio varios partidos del campeonato. Nos dijo que a ese equipo había que reforzarlo, porque iba a ser muy duro jugar en Sudáfrica. Entonces llamamos a Daniel Baetti, que después fue gran jugador y entrenador de Los Pumas, entre otros, y fue un equipo muy competitivo, pero igual costó mucho conseguir dos triunfos sobre siete partidos que jugamos".

image.png Ocupó la presidencia de la USR durante cinco años: de 1990 a 1995.

"Después de esa gira, rugbísticamente, CRAI pegó un salto de calidad importante, al punto que logró ser campeón hasta el año 85, es decir seis años en continuado. Todo viene de la semilla que se sembró en esa gira. En el año 81 hicimos otra gira, yo como entrenador, fuimos a Europa. Primero España, Francia, Gales a Inglaterra. Una experiencia diferente. Fuimos con un solo equipo, hoy habría que llevar un grupo más joven para que vayan aprendiendo" comentó el exdiputado nacional por la provincia de Santa Fe.

Tejerina recordó: "Mi participación en política no me alejó del rugby. En tres ocasiones fui concejal, o sea que siempre estuve en Santa Fe, y tuve la oportunidad de seguir trabajando en el CRAI. Y cuando estaba en Buenos Aires, parte del mandato como diputado nacional era la época que estaba en la UAR. En ese momento estaba en calle Rivadavia que estaba a dos cuadras del Congreso de la Nación. En consecuencia, el contacto estaba siempre".

image.png Tejerina fue uno de los organizadores de la gira Gitana por Sudáfrica en 1979.

Finalmente, el exvicepresidente del CRAI, comentó: "El rugby para mí es una forma de vida, todo lo que pude tener por el rugby, la formación y la educación, como me conoce la gente, lo obtuve por el rugby. Cuando estaba sembrando las semillas del CRAI, estaba naciendo mi primer hijo. Mi vida era ver cómo crecía esa pancita de mi mujer, y cómo crecía el CRAI. Siento el mismo placer de siempre de estar en el CRAI. Después de haber sido presidente, también vicepresidente, jugador y entrenador, digo que el rugby es mi vida".