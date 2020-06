Juventus superó a Bologna con un gol de Paulo Dybala

El cordobés Paulo Dybala marcó el segundo tanto en la victoria del líder Juventus como visitante ante Bologna por 2 a 0, en uno de los tres partidos que pusieron en marcha este lunes la 27ª fecha del Calcio, la primera que se juega luego de la interrupción del torneo debido a la pandemia de coronavirus.

El encuentro se disputó en el estadio Renato Dall'Ara, en la ciudad de Bolonia, y Paulo Dybala marcó el segundo de la "Vecchia Signora" con un espectacular remate desde afuera del área a los 36 minutos de la primera parte, etapa en la que Juventus se había puesto en ventaja por la anotación del portugués Cristiano Ronaldo, de tiro penal, a los 23.

Juventus vs Bologna 2−0 All Gals & Extеndеd Hіghlіghts 2020

Con esta victoria, el conjunto de Turín, del que el argentino Gonzalo Higuían no formó parte del plantel por estar lesionado y que terminó con diez futbolistas por la expulsión del brasileño Danilo, llegó a las 66 unidades y se distanció a cuatro del escolta Lazio, que el miércoles visitará al cuarto, Atalanta.

Bologna, donde el bahíense Rodrigo Palacio y el porteño Nicolás Domínguez ingresaron en el segundo tiempo por el sueco Mattias Svanberg y el italiano Roberto Soriano, a los 11 y 29 minutos, respectivamente, se quedó con 34 puntos y en el décimo puesto.

image.png Paulo Dybala marcó en el triunfo de Juventus ante Bologna

Por su parte, Fiorentina, con un gol del ex defensor de River, Gonzalo Pezzella, igualó como local frente a Brescia 1 a 1. Pezzella estableció la igualdad con un certero cabezazo, a los 29 del primer tiempo, para Fiorentina que concluyó el partido con diez jugadores por la expulsión del uruguayo Martín Cáceres; mientras que Alfredo Donnarumma, de tiro penal, había puesto en ventaja a Brescia, a los 17 del período inicial.

A su vez, Milan se anotó una importante victoria como visitante al golear a Lecce por 4 a 1; con anotaciones del español Samu Castillejo (26m. PT), el italiano Giacomo Bonaventura (10m. ST), el croata Ante Rebi (12m. ST) y el portugués Rafael Leao (27m. ST), mientras que el futbolista local Marco Mancosu (9m. ST), de tiro penal, había establecido la igualdad para el conjunto de la Puglia.

En Milán el argentino Lucas Biglia ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo por Bonaventura, en tanto que su compatriota Mateo Musacchio no fue convocado por lesión; al tiempo que el porteño Nehuén Paz estuvo en el banco de suplentes de Lecce.

La vigesimoséptima fecha proseguirá este martes, con cuatro encuentros y este programa: Spal (juega el argentino Lucas Castro) vs Cagliari (Giovanni Simeone) y Hellas Verona vs. Napoli, ambos a las 14.30 (hora de nuestro país); y Genoa (Cristian Romero) vs Parma (Patricio Goglino) y Torino (Cristian Ansaldi) vs. Udinese (Juan Musso y Rodrigo De Paul), a partir de las 16.45.

La jornada se completará el miércoles venidero, con estos partidos: Inter (Lautaro Martínez) vs. Sassuolo, a las 14.30; y Atalanta (José Luis Palomino y Alejandro Gómez) vs. Lazio (Joaquín Correa) y Roma (Federico Fazio, Javier Pastore y Diego Perotti) vs. Sampdoria (Gonzalo Maroni), desde las 16.45.

Posiciones: Juventus 66 puntos; Lazio 62; Inter 57; Atalanta 51; Roma 45; Napoli y Milan 39; Hellas Verona 38; Parma 36; Bologna 34; Cagliari y Sassuolo 32; Fiorentina 31; Udinese y Torino 28; Sampdoria 26; Genoa y Lecce 25; Spal 18; y Brescia 17.