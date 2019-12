Karate Impua cierra un 2019 de franco crecimiento

El pasado domingo 10 de noviembre, Karate IMPUA celebró la 14ª edición de su tradicional Torneo Interno en las imponentes instalaciones del Salón Brigadier, cedido por el municipio de San José del Rincón, cerrando ya, el cronograma de competencias con un marco imponente de alumnos, público y directivos de la asociación. Vale destacar, la coordinación del presidente, Juan Carlos Perez Madolnado, el vicepresidente profesor general Andrés Velázquez; la secretaria profesora Eliana Ramos Velázquez; y el profesor mayor Walter Imsand.

En el acto protocolar se distingio al maestro Roque Salinas con la graduacion de 5º dan y al profesor Jorge Insaurralde como el 4º dan a la trayectoria, como así se formalizasarón los ascensos a los profesores Emilce Frutos y José Berón con el rango mayor de 3º dan; y Gisela Berón como profesora 1º dan.

Vale mencionar también la colaboración de los cintos negros Ulises Valdez y Agustín Loseco; y la participación y representatividad de los alumnos que arribaron del departamento Garay y Cayastá a cargo del profesor Julio Fernández, y Santa Rosa de Calchines a cargo del maestro Perez Maldonado.

Impua 1.jpg

De La Capital y San José del Rincón a cargo de los subinstructores Andrés Barone y Adriel Guarda; Colastiné Norte en el Gimansio Mallorca a cargo de los profesores José y Gisela Berón y Fátima Rodas; Colastiné Sur a cargo de la profesora Desire Coira y Leonel Wassermann; y Santa Fe el profesor Leonardo Belgradi Nitri. Del departamento Rosario, Héctor Villanueba; de Paraná la profesora Belén Yossen y de Puerto Iguazú de Misiones, el subinstructor Alfredo De Campos.

Durante la jornada se disputaron distintas categorías y modalidades. Finalizada la competencia surgieron los mejores clasificados en de sus respectivas categorías.

Impua 2.JPG UNO Santa Fe

Mejor clasificada aspirante: Guadalupe Perezlindo.

Novicios: Lautaro Cejas.

Kyu A: Estaban Cejas.

Kyu B: Karen Camargo.

Avanzados: Andrés Barone.

Cintos Negros: José Berón, coronándose campeón con más puntaje en la edición XIV IMPUA “Lautaro Cejas”.

Destacar que este encuentro, más que un certamen competitivo o deportivo, es parte de un programa formativo integral de esta escuela que promueve, entre otras cosas, la integración, la cultura y sobre todo la educación, que comienza por el respeto al otro.

Impua.JPG UNO Santa Fe

"Compartir y competir no deberían transitar caminos opuestos, en todo caso sendas paralelas que con madures se consolidan. En todo orden de la vida, tarde o temprano se compite, pero debería servir para vencer o superar los máximos umbrales de nuestra propia incompetencia, no para destruir al otro cuando compartimos estas vivencias. Con el tiempo se transforman en experiencias y en emociones superadas y ya no competimos. Por ello el propósito siempre será educar, integran, formar y proyectar personas íntegras, útiles y necesaria para contribuir a un mundo mejor".

Terminando con la actividades en diciembre se realizaran las dos últimas mesas de exámenes el 10 en Colastiné Norte y el 15 en Cayastá, para el ascenso de rango, resaltando la prueba para el alumno Brain Mir para Cinto Negro.