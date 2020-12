Kily González se sinceró: "Ante Unión ganamos un punto"

Asimismo, profundizó su malestar y no dudó en aceptar que el resultado pudo haber sido peor. "No jugamos bien y lo reconozco. No puedo dibujar lo que se vio. Estoy con mucha bronca. Nuestro desafío era mantener lo que hicimos el partido pasado y no lo pudimos hacer. Hoy ganamos un punto", enfatizó, y agregó: "En un momento cambiamos a un 4-4-1-1 para ver si podíamos contener más al rival, pero no lo logramos hacer. Además, teníamos a todos los volantes con amarilla y eso era un problema a la hora de la pelota dividida".

Consultado por los cambios realizados en el segundo tiempo, el Kily explicó: "Con el diario del lunes, todos dirán que tendría que haber hecho los cambios antes. Si tenía que hacer un cambio en el medio, había que sacar a los 4, si estaban todos amonestados. No puedo quedarme, hay que aprender y seguir".

En la próxima fecha, el Central del Kily González visitará ahora, en el marco de la tercera fecha de la Fase Complementación de la Copa Diego Maradona, a Aldosivi, que llega de ganar frente a Patronato, en el Presbítero Bartolomé Grella,