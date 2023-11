Kloop explicó porqué utiliza a Alexis Mac Allister como cinco

"¿Es MacAllister un 5 natural? No ¿En los últimos años el fútbol se desarrolló de formas que antes no podríamos imaginar? Sí ¿Significa eso que un jugador como MacAllister puede jugar de 5? Definitivamente depende de cómo defienda el equipo completo. Tan simple como eso", señaló Klopp en conferencia de prensa.

"Me gusta mucho tenerlo ahí y como equipo nos puede beneficiar mucho de eso si nos aseguramos de tener una formación bien compacta. Eso es lo que necesitamos. Especialmente mañana", indicó el entrenador de Liverpool.

"Si hacemos eso correctamente, tenemos un jugador increíble, en una posición central, que encuentra pases, que piensa como atacante y esas cosas ¿Querés tener ahí a alguien que solo derriba jugadores y cuando tenemos la pelota dice "ya hice mi trabajo, no es mi problema"? No es tan sencillo", argumentó el ex DT de Borussia Dortmund.

Liverpool (27) irá en busca mañana de la punta de la Premier League cuando enfrente al líder Manchester City (28), desde las 9.30, hora argentina, por la 13ra. fecha.