Kudelka: "Con Colón hay que tener mucha paciencia y fineza"

Newell's se prepara para recibir a Colón el sábado a las 21.45 en el Coloso, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la televisación de Fox Sports, y este jueves el entrenador Frank Kudelka habló con la prensa, no confirmó el equipo pero dio algunas pistas que hacen intuir que Lucas Albertengo será titular en reemplazo del portugés Luis leal.

"Albertengo y Palacios están disponibles, Mauro no y Jerónimo Cacciabue va a seguir jugando en Reserva, ese es nuestro plan. El equipo no va a diferenciarse demasiado del que entró el otro día (empate 1 a 1 ante Lanús). Evaluamos alguna opción de cambio pero no diferirá mucho de lo exhibido", dijo el DT al enfrentar los micrófonos de los periodistas.

Respecto al partido ante Colón -un rival que está en zona de descenso directo y es dirigido por otro exleproso, Diego Osella- destacó que el equipo tendrá "que tener mucha atención, mucha paciencia y fineza. También estar concentrados en que no nos agarren en espacio abierto".

Sobre si estaba conforme con la producción de visitante por parte de sus dirigidos, Kudelka desmenuzó: "Sí, pero también esas son situaciones a lograr a largo plazo, no en lo inmediato. Necesitamos sostener esa idea, de hecho lo están haciendo. Eso tiene que ver con los jugadores con los que contamos".

Para luego, agregar: "Tiene que ver con su propia jerarquía, su propia historia, por estar en una institución donde históricamente tuvo el lema de ser conservador en su juego. Eso me da conformidad, no en la total, porque la total te lleva a ganar el partido, pero sí desde las intenciones, de plantarse como un equipo con pretensiones".

