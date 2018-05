Kudelka, molesto con la prensa

"Yo no tengo nada que aclarar. Si ustedes van a hacer una novela porque yo subo a un avión y alguien desde el rincón de un avión me saca una foto, o dicen dónde estoy comiendo, yo creo que es meterse en la vida privada de las personas", arrancó el DT de la T.





Luego, todo después del empate sin goles ante Huracán, agregó: "Fui muy respetuoso en estos tres años y medio. No me he metido con nadie. Cuando me equivoqué pedí disculpas públicas. Pero al hacer una historia sobre si alguien va a un supermercado o está comiendo en un aeropuerto, me parece que no estamos informando a la gente como corresponde".





"Si alguno de ustedes quiere hacer elucubraciones sobre mi vida, tiene todo el derecho del mundo. Pero honestamente preferiría vivir en otro ámbito, donde lo que se informe sea leal, contundente, cierto. No puedo decirles cómo hacer periodismo, pero preferiría que sean más prudentes", continuó.





Para finalizar fue un poco más allá: "Siempre le di mi máximo a la institución y pido eso, que se me respete. ¿Qué les voy a decir, cuándo voy al baño? Perdón por el exabrupto, pero dejémonos de embromar. Vamos a terminar el campeonato como corresponde".