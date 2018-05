Kudelka, a un paso de cruzar la Cordillera

Tras el final del interinato de Esteban Valencia, la negativa de Alfredo Arias y haber logrado mayor consenso que Sergio Vargas, el argentino estaría listo para asumir su primer desafío internacional.

Según los medios trasandinos, Kudelka sería confirmado en su puesto tras la reunión de comisión directiva de este jueves. Sólo será cuestión de esperar.





No obstante, el ex-DT de Unión habló y mantuvo el misterio "Sé que había gestiones con la U de Chile, pero trato de estar tranquilo en estos momentos.Todavía no me ha comentado nada mi representante. Estoy en Córdoba todavía, rechacé una oferta del Emelec en Ecuador, porque quería estudiar más la decisión". tiró.





Para luego agregar "Gracias a Dios hay bastantes posibilidades, estamos evaluando sin apuro, las opciones son todas del exterior, hay alguna en Argentina, pero todavía hay que esperar".

Frank Darío Kudelka, quien recientemente dejó su cargo como entrenador de Talleres de Córdoba redondeando un exitoso ciclo, estaría a horas de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile.