"La AFA debería sancionar a Jorge Sampaoli"

El Ford Focus en el que se trasladaban no era conducido por el Zurdo, sino por una mujer que dio negativo en el control de alcoholemia. El DT se bajó y discutió con los agentes de tránsito casildenses y se alejó acompañado de allegados.





Luego el entrenador, en una nota que se encargó de difundir la Asociación del Fútbol Argentino , pidió disculpas e incluso se comunicó con personal de la Municipalidad de Casilda para transmitir su arrepentimiento.





Sin embargo, en Chile participó de un coloquio organizado por la Universidad de Chile, equipo donde brilló también como entrenador, y lejos de continuar con su disculpas iniciada a través de la nota, le tiró más nafta al fuego, ya que manifestó que "la sociedad tiene mucha envidia".





Y agregó: "Fue un incidente aislado que terminó en una discusión y se valoriza mucho, debido a eso que tiene la sociedad de mucha envidia, que ve que al otro le va mal".





Por este motivo, a través de sus distintas plataformas, UNO Santa Fe realizó una encuesta entre sus lectores con la siguiente consigna: "Qué opinás: la AFA debería sancionar a Sampaoli tras su exabrupto en Casilda?





Sobre una participación de 530 lectores, 438 opinaron que la Asociación del Fútbol Argentino debería tomar cartas en el asunto y sancionar al entrenador. En tanto, 78 votaron por el no, mientras que el resto se inclinó por otras alternativas que no formaban parte de la encuesta.





La misma generó muchos comentarios, entre los más detacados figuran los siguientes:

"Dejen ser de joder con boludeces. Hay cosas más importante en Argentina. Sancionalo con una multa, secuestra el auto, retira el carnet de conducir. Hay cosas más importantes que esto en muestro país" (Arce Sylvina Verónica).





"No sé si cave sanción.. Pero si todo tipo de personas que ocupen cargos importantes en nuestra sociedad y nos representen.. Que pasen no sólo por una elección.. Sino también por exámenes para ver si están capacitados.. Porque una vez que entran no solo se llevan toda la plata.. Nos dejan más mal parados xe lo que estamos.. Saludos" (Negro Menendez)





"Yo opino que sólo hable aquel que alguna vez no se calentó en un control policial aún sabiendo que el policía hace lo que tiene que hacer ¡¡¡a mí particularmente me enferman los controles pero tienen que existir sino es una joda!!!" ( Francisco Javier Castro)





" Este tipo es un irrespetuoso, que hace alarde de su riqueza!! Este es el que sancionó a Vidal, por estar borracho?? No tenes autoridad. Renuncia ya, o sino échenlo" (Dante Donna)





