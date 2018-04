La AFA no será querellante en el caso de abuso de menores

La AFA notificará a los clubes y a su Comité de Ética sobre la situación derivada de las denuncias por corrupción de menores que se dieron cuenta en Independiente y River Plate, pero no será querellante en el tema al menos hasta no reunir toda la información requerida.





Recién después de que se analicen las distintas situaciones planteadas desde los medios inquiridos, sus abogados, con los elementos en la mano, decidirán si la AFA se ve afectada y por lo tanto debe involucrarse judicialmente.





Un alto dirigente afista le advirtió esta noche a Télam que "si se procede a ser parte querellante de todas las denuncias que se presenten, el asunto para la AFA se tornará inabarcable".





Por caso, el árbitro Martín Bustos fue ya separado de sus funciones, pero no puede ser sancionado hasta que la justicia no se expida sobre las denuncias de abuso de menores radicadas por Independiente.





Ante estos hechos, la AFA prevé sacar entre mañana y pasado un documento público en el que detallará los pasos a seguir, entre los que se incluye la creación, algo que sucederá la semana próxima, de una secretaría de protocolo que actuará preventivamente sobre las gestiones de los clubes en sus divisiones menores.





Asimismo, la AFA tiene pensado contratar profesionales especializados en la contención de los menores, la educación y la prevención, ante los riesgos de recibir acoso de mayores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de concientizar a los jóvenes y brindarles mayor información a quienes están a cargo de las pensiones de los distintos clubes del fútbol argentino.





La AFA le solicitará a los clubes que tengan pensiones que den a conocer cómo funcionan y, a la vez, serán objeto de inspecciones de parte de la secretaría próxima a crearse, para ejercer un contralor sobre ellas.





El titular de las Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de AFA y presidente de Yupanqui, Dante Majori, verificó hoy que la entidad rectora "les envió notificaciones a los clubes para que informen sobre las pensiones que poseen y se acuerde realizarles una visita oportunamente".





La idea es tener un protocolo de reglamentación para que todos los clubes estén notificados y se pueda llevar un control desde la AFA.





El Comité de Ética de la AFA que fue aprobado por la Asamblea Ordinaria del organismo el 29 de marzo de 2017 es presidido por el abogado Raúl Plée, y en el artículo 25 de la subsección 3 de su código de procedimiento versa sobre la "Protección de los derechos personales, la integridad física y mental".





Este artículo tiene dos puntos, el 2 y 3, que se refieren específicamente a los casos de abusos de menores denunciados por estas horas en los clubes Independiente y River Plate.





El punto 2 dice: "Está prohibido el acoso. El acoso se define como una serie de agresiones sistemáticas y reiteradas dirigidas a lo largo de un periodo considerable contra una persona y destinadas a aislar o excluir a dicha persona, cuya dignidad resulta afectada".





En tanto el 3 refiere: "Está prohibido el acoso sexual. El acoso sexual se define como un comportamiento improcedente que no haya sido solicitado o al que no se haya dado lugar. El criterio de evaluación del acoso considera si una persona sensata estimaría dicho comportamiento como inapropiado u ofensivo. Se prohíben, en particular, las amenazas, las promesas de beneficios y la coerción".





El presente código se aplica a jugadores, empleados, intermediarios, entidades legales, oficiales, oficiales de partido y otras personas y/o partes relacionadas con estos, que pertenezcan o se encuentren sujetos a la AFA y/o sus clubes afiliados directa o indirectamente. El tratamiento de esta temática rige en AFA desde hace solamente un año.