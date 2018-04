La ASH organizará el Sub 18 de Damas de selecciones

La Confederación Argentina de Hockey dió a conocer el calendario correspondientes a los campeonatos nacionales reservado para selecciones provinciales. La ciudad de Santa Fe, recibirá a finales del mes mayo, el Argentino de Damas Sub 18, Ascenso A, B y C.





En cuanto a los seleccionados de Santa Fe, el de Damas Mayores, jugará en Buenos Aires , del 10 al 13 de mayo, mientras que los Caballeros, lo harán en San Rafael, en la competencia reservada para el grupo Ascenso A. En la ciudad de Mar del Plata, del 19 al 22 de abril, se jugarán los campeonatos de selecciones caballeros y damas Sub 21, con la organización de la Asociación Marplatense.





En varones participarán Buenos Aires, Mendoza, Litoral, Córdoba, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y San Juan, mientras que en mujeres, lo harán Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santiago del Estero, Litoral, Salta, San Luis, Tucumán y la Federación del Oeste.





En Buenos Aires, del 10 al 13 de mayo, se jugará el Argentino de Mayores, en caballeros, contará con la participación de Litoral, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Salta y Entre Ríos, mientras que en la rama femenina, lo harán Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Salta, San Juan, Bahía Blanca y la Asociación Santafesina de Hockey.





En la misma fecha, en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, se desarrollará el campeonato de Ascenso, en damas y caballeros. En mujeres, participarán La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Litoral, Misiones, Mar del Plata y el representativo de la Asociación del Valle de Chubut. En los varones, lo harán La Rioja, Chaco , Corrientes, San Juan, Santiago del Estero, Tandil, Chubut y la Asociación Santafesina de Hockey.





También jugarán el torneo de caballeros y damas Ascenso B, con los siguientes equipos: Bahía Blanca, Oeste, San Luis, Río Uruguay, San Rafael, Misiones, Río Negro y Santa Cruz Norte (hombres); y Chaco, Neuquén Rc, Corrientes, Oeste, Río Uruguay, San Rafael, Sudoeste de Buenos Aires, Tandil, La Pampa y Río Negro (mujeres).





Con la organización de la Federación Cordobesa, en ambas ramas, se jugará el torneo nacional de selecciones Sub 18 campeonato. En varones, jugarán Buenos Aires, Litoral, Córdoba, Mendoza, Chile, Santiago del Estero, Tucumán, Tandil, Chaqueña, San Juan, Salta y Entre Ríos, mientras que en mujeres, lo harán Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Uruguay, San Juan, Mar del Plata, Tucumán y San Rafael.





La Asociación Santafesina de Hockey tendrá a su cargo la realización del torneo de selecciones Damas Sub 18, para las ramas Ascenso A, B y C, del 31 de mayo hasta el 3 de junio. En el Ascenso A, Tandil, Salta, Bahía Blanca, Litoral, Santa Fe, San Luis, Chubut y Chaco; en el Ascenso B, lo harán Río Uruguay, Cuenca del Salado, Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Sur de Córdoba y Oeste de Buenos Aires. En el Ascenso C, participarán Oeste, Comarca Viedma Patagones, Austral, Noroeste, Centro de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz Norte y Corrientes.