La Asociación Hockey Solidario no para de trabajar a pulmón

"Después del tema del Covid la actividad para nosotros arrancó muy bien, se pudieron comenzar con los entrenamientos apenas el municipio y la provincia nos aprobaron los protocolos en agosto del año pasado, y terminamos con 70 nenas. Este año comenzamos los primeros días de enero, con la idea básica de trabajar pensando en nuestra participación en el torneo promocional" comenzó expresando Ramón Quinteros a UNO Santa Fe.

El presidente de la Asociación Club de Hockey Solidario consignó que "se está trabajando en la elaboración de los campeonatos, estamos aguardando que más clubes se sumen al torneo promocional y a partir de allí se armarán encuentros amistosos, para luego dar paso a algún torneo ya más ordenado. Hay que tener en cuenta que el tema de la pandemia le afectó mucho a los clubes, y ahora están en el proceso de recuperar gente".

Hockey2.jpg La secretaria de deportes provincial, Claudia Giaccone, visitó el playón de avenida Blas Parera y Gorostiaga, donde se juega al hockey.

El dirigente agregó que "cuando arrancó la pandemia estuvimos trabajando con la agrupación la Marechal, pese a que no podíamos tener reuniones físicas con ellos, si las mantuvimos por otras formas, y el resultado de ello fue la visita que tuvimos de la secretaria de deportes Claudia Giaccone, que para nosotros fue muy importante, porque nunca nos había visitado algún funcionario de su calibre. Tenemos el playón en condiciones deterioradas, y nos vino bien para gestionar recursos provinciales. La idea es mejorar la calidad de vida de las chicas, y la infraestructura del barrio".

Hockey3.jpg El senador Marcos Castelló junto a los concejales Mudallel y Saleme se dieron cita en el playón de barrio Villa Hipódromo.

Ramón, intendente del predio de la Asociación Santafesina de Hockey, contó que "luego de la visita de Giacconee, vino el senador provincial Marcos Castelló, quien también nos visitó junto al concejal Juan José Saleme y Jorgelina Mudalle, con mucha humildad llegaron y observaron la propuesta que tenemos en el playón como para poder llevar adelante, para lo cual los arquitectos tienen todo diagramado. El proyecto está encaminado, y ahora falta que el intendente nos pueda recibir para poder hablar del proyecto que tenemos presentado desde 2018, que fue aprobado,, y presentado en su momento por el propio Jatón".

Quinteros sostuvo que "estamos cerca de cumplir un sueño que es el de cambiar la realidad del barrio, la calidad de entrenamiento de las nenas, y tener los servicios básicos para los chicos. En lo deportivo hemos vuelto a los entrenamientos, con Sub 16, reserva y primera, con casi 35 jugadoras. La semana pasada se sumaron unas 20 chicas de Sub 12 y Sub 14, las cuales entrenan todas cumpliendo con el protocolo".

También remarcó Quinteros que "vamos a seguramente poder tener más chicas que se sumen a entrenar, porque ahora pueden salir, porque recién en octubre las Sub 12 pudieron regresar a entrenar. Ahora con todos los protocolos y distanciamientos se nota que cada vez va aumentando las jugadoras que vienen a las prácticas, y eso es altamente positivo. Merced a la gentileza del presidente de la ASH, Patricio López, nos dieron muchos turnos para utilizar con los planteles de primera y reserva, el sintético que nos viene muy bien para seguir mejorando. Teníamos un turno, y ahora vamos a tener tres. Con eso vamos a poder descomprimir el playón, y que podamos recibir chicos de todos los barrios y que puedan jugar al hockey de manera gratuita".