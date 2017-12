La Asociación Santafesina de hockey se vestirá de gala

Este viernes, a partir de las 21, se realizará la habitual entrega de premios de la Asociación Santafesina de Hockey . Será en base al Torneo Apertura, Transición, Dos Orillas , Promocional y Mamis. Previo a la ceremonia, en la cancha de la ASH, pero a las 16, habrá partidos de las chicas del Sub 12 que formaron parte de la capacitación; a las 17, se disputará un amistoso entre la Selección Sub 14 y el Sub 16 de damas. Luego, a la 18.30, jugarán los caballeritos y el representativo masculino mayor; y a las 20, tendrá lugar un amistoso entre la Selección Sub 18 y el de Primera División femenino.