La carta que se juega Costas en Racing para el partido clave ante Peñarol

Racing afronta un momento decisivo en la Libertadores y Gustavo Costas analiza cambios de peso para revertir la serie ante Peñarol

18 de agosto 2025 · 19:27hs
Racing afronta un momento decisivo en la Copa Libertadores y el técnico Gustavo Costas analiza cambios de peso en la formación inicial, entre ellos se encuentra la posible titularidad del defensor Marcos Rojo.

Tras la derrota por 1 a 0 en Montevideo, la revancha contra Peñarol será este martes en el Cilindro de Avellaneda y el entrenador evalúa darle la titularidad a Rojo, quien podría aparecer desde el arranque como stopper por izquierda en lugar de Nazareno Colombo.

Racing, a todo o nada ante Peñarol

El presente de la Academia en el Torneo Clausura de la Liga Profesional es preocupante, ya que lleva apenas un triunfo en lo que va del semestre y tres derrotas consecutivas en condición de local.

A eso se le suma la caída reciente frente a Tigre, que encendió la alarma entre los hinchas. En este contexto, el duelo ante el conjunto uruguayo se presenta como una oportunidad clave para recomponer la confianza y sostener el sueño internacional.

En el armado del equipo, Gabriel Arias seguirá en el arco pese a los cuestionamientos por su rendimiento en la ida, mientras que la línea de tres tendría como fijas a Santiago Sosa y Marco Di Césare.

El ingreso de Rojo aportaría experiencia y jerarquía para afrontar un partido de alta tensión, donde Racing necesita ganar sí o sí para continuar en la competencia. En cuanto a la mitad de cancha no presentaría grandes modificaciones, ya que Gastón Martirena y Gabriel Rojas ocuparían los carriles, con Agustín Almendra y Juan Nardoni en el centro.

La principal incógnita está en la ofensiva, ya que Costas todavía no define quién acompañará a Adrián Martínez y entre las opciones está Santiago Solari, Duván Vergara y Maximiliano Torres, quienes se disputan el lugar.

