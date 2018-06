"La clave estará en el contacto"

Cuando falta muy poco para el segundo encuentro frente a Gales en el estadio del Club Atlético Colón , Los Pumas ya tienen confirmado el equipo, con la sola variante del ingreso de Martín Landajo por el mendocino Gonzalo Bertranou.

En la noche del jueves se realizó la presentación oficial del test match en el Patio de la Cervecería Santa Fe y, en ese marco, es que Ovación pudo dialogar con el tucumano Daniel Hourcade, head coach del combinado nacional.

"La verdad es que tuvimos una muy buena semana, realmente que empezó con muchas reuniones, mucho análisis y también mucha autocrítica. La semana pasada también entrenamos bien y terminó el partido que terminó, de lo cual no estamos para nada descontentos", arrancó señalando el entrenador argentino.

Agregó que "lo que puedo asegurarles y garantizar, no son los jugadores, ni el equipo que vieron la semana pasada, ellos lo saben, y estamos convencidos de que fue así. No tomar como un paso en falso, porque algo pasó, y tomarlo como un nuevo aprendizaje".

"Estamos muy impacientes para que llegue el partido del sábado, estamos con muchas ganas de revertir una actuación que nos dejó muy mal a todos. Esperemos poder hacer un buen papel y poder estar a la altura de las circunstancias", también expresó el head coach.





Sobre cuáles considera que serán las claves del partido, expresó: "Las mismas que para el partido pasado, esto es ganar el contacto, que no lo hicimos nunca el fin de semana pasado, la anticipación, y el control de la pelota. A partir de eso la estrategia que se implemente será fundamental, sino no hay plan de juego, si lo básico no se lleva adelante".

En cuanto a los jugadores lesionados que trabajaron diferenciado en la semana en CRAI , explicó: "Prácticamente pudimos recuperar a casi todos los jugadores que vinieron con molestias desde San Juan. Gonza Bertranou tiene un acromio, que genera dolor, pero no se agrava, así que vamos al banco con él para preservarlo. Podría jugar tranquilamente, pero la idea era no infiltrarlo".

En relación al rival del próximo sábado, el Huevo Hourcade, sostuvo: "Es uno de los mejores equipos del mundo, está quinto en el ranking internacional, no vinieron los jugadores del British Lions, pero sí están los que lo hicieron en el Seis Naciones, que le ganaron a Escocia. También tienen muchos chicos jóvenes, que sumaron, hay una mezcla entre experiencia y juventud, esperamos un equipo duro".

Finalmente, sobre lo que significa volver a la capital santafesina a jugar con el seleccionado nacional, destacó: "A nosotros Santa Fe en particular, y el interior en general, siempre nos gusta, porque el calor de la gente es diferente. Acá es particularmente diferente, porque desde que llegás al estadio, casi dos horas antes, el estadio ya está repleto. Es muy lindo, es muy cálido, porque Los Pumas han sido siempre un equipo pasional, donde la parte de lo anímico y el corazón es fundamental".