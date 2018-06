La Colombia de Pekerman debuta ante Japón

El encuentro entre Colombia y Japón se disputará en el estadio Mordovia Arena, de Saransk, desde las 9 de Argentina, con el esloveno Damir Skomina como árbitro y televisación de la TV Pública y DirecTV. Colombianos y japoneses ya se vieron las caras en la fase de grupos de hace cuatro años, en la Arena Pantanal, de Cuiabá, Brasil, donde los cafeteros se impusieron con goleada por 4-1.





Por antecedentes y actualidad, Colombia parte como favorita para llevarse la victoria ante los nipones, dentro de un grupo que comparten con Polonia y Senegal, pero no quiere ser otra de las víctimas de la Copa del Mundo, luego de los empates de Argentina ante Islandia y de Brasil con Suiza, ambos 1-1, y la derrota del defensor del título, Alemania, 1-0 ante México.





"Para que no nos pase algo así, no tenemos que subestimar al rival porque estaríamos cometiendo un error; la concentración será fundamental y también el no perder el rumbo ni la confianza en el plan inicial", señaló el delantero Luis Muriel, en declaraciones a la prensa.





En su segunda experiencia al frente del equipo, luego de alcanzar en tierras brasileñas los cuartos de final, la mejor ubicación de Colombia en los mundiales, Pekerman cuenta con un equipo con roce y con jugadores consolidados en el fútbol internacional.





El ex DT de las selecciones juveniles de la AFA y de Argentina en el Mundial de Alemania 2006, quien lleva seis años al frente del combinado colombiano, cuenta con un plantel de renombre en las grandes ligas europeas, a diferencia de su experiencia de hace cuatro años,





Pekerman aún no confirmó el once inicial, aunque la principal preocupación pasa por el talentoso James Rodríguez, Botín de Oro en 2014 con seis goles, quien se encuentra entre algodones por una fatiga muscular.





Tampoco despejó dudas en los entrenamientos sobre la dupla de centrales, aunque un fijo en la zaga central será Christian Zapata, el experimentado jugador del Milan italiano, y la duda pasa por si lo acompañará Davinson Sánchez (Tottenham) o Yerry Mina (Barcelona).





La variante más relevante en la defensa colombiana será en el lateral izquierdo, con el ingreso del Johan Mojica en lugar del jugador de Boca Juniors, Frank Fabra, quien el pasado 9 de junio se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda.





El veterano Abel Aguilar, ya recuperado de unas molestias musculares, es un fija en el doble cinco junto a Carlos "La Roca" Sánchez, en tanto que de la creación se encargarán Juan Guillermo Cuadrado y James, quien será evaluado hasta último momento.





Adelante, la principal novedad es que Radamel Falcao, a los 32 años, debutará en una cita mundialista, luego de perderse por lesión la chance de jugar en 2014. El ex River Plate estará acompañado por Luis Muriel.





Por el lado de Japón todo es una incógnita, ya que por los malos resultados bajo la conducción del bosnio Vahid Halilhodzic, los nipones cambiaron de entrenador el pasado mes de abril.





Akira Nishino, el nuevo DT, tuvo poco tiempo de trabajo perdió los amistosos ante Ghana y Suiza, y derrotó a un débil Paraguay.





"Si yo fuera Colombia, tendría dificultades en radiografiar a nuestro equipo. Hay cosas que hemos sido capaces de mostrar hasta ahora y otras que no", afirmó amenazante Nishino, quien espera del delantero Shinji Okazaki, jugador del Leicester City inglés, quien arrastra una fatiga muscular.





Más allá de lo futbolístico, la delegación nipona quedó conmocionada por la noticia del terremoto que esta mañana afectó a la ciudad de Osaka, que hasta el momento dejó 5 muertos y 350 heridos.





"Los futbolistas están bajo el impacto de la noticia. Preocupados por los familiares y allegados. Anímicamente existió en ellos un impacto. Y eso me preocupa. El cuerpo técnico está centrado ahora en tranquilizarlos cuanto antes", dijo el entrenador.





Por su parte, el capitán Makoto Hasebe explicó que "entre los jugadores hay algunos con familiares afectados por el terremoto. Están preocupados", al tiempo que se solidarizó: "La totalidad del equipo expresa el apoyo al pueblo".





Posibles formaciones





Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Christian Zapata, Davinson Sánchez o Yerry Mina y Johan Mojica; Abel Aguilar y Carlos Sánchez; Juan Cuadrado y James Rodríguez; Luis Muriel y Radamel Falcao. DT: José Pekerman.





Japón: Elji Kawashima; Gotoku Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino y Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Hotaru Yamaguchi, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa y Tashaki Inui; y Yuya Osako. DT: Akira Nishino.





Árbitro: Damir Skomina (Slovenia).





Estadio: Mordovia Arena, de Saransk.





Hora de inicio: 9.





TV: TV Pública y DirecTV.