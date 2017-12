El emblema de Boca Juan Román Riquelme consideró que el regreso del "Xeneize" a la Copa Libertadores supone una oportunidad especial de poder recuperar el cetro de Sudamérica, porque ganar ese título "no es tan difícil como era antes".





Riquelme, en una entrevista con el programa "Pasión Fútbol", recorrió varios temas como la actualidad del equipo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, la posible vuelta de Carlos Tevez y hasta se animó a apostar con el reelecto presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, rumbo a la Supercopa argentina de febrero.





"Boca tiene que ganar la Copa Libertadores. Nosotros no festejábamos mucho cuando pasábamos de fase, contábamos cuántos partidos faltaban para llegar a los 14 partidos. La Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera, no es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, viajar era complicado", justificó.





En ese sentido, consideró que el "Xeneize" está "bien" porque tuvo la "suerte de terminar primero", aunque advirtió que las lesiones de Fernando Gago y Darío Benedetto "complicaron un poco" su desempeño.





"Ahora tiene muchos días para descansar, entrenar y veremos si se trae algún refuerzo más. Hablo con Guillermo. Hablo con todos los DT que tiene Boca. Siempre les deseé suerte a todos. Me gusta cómo juega, tiene la obligación de atacar y de pensar en el arco rival", sostuvo.





Riquelme, igualmente, no quiso elegir un equipo como el que mejor juega al fútbol en la Argentina, aunque mencionó a Boca, River, Lanús e Independiente.





"Se está haciendo difícil. En estos últimos meses, River, Boca y Lanús tuvieron momentos buenos. Independiente terminó haciéndolo bien. Hay equipos que intentan jugar y eso es bueno para el fútbol argentino", explicó.





Y sobre el "Rojo", siempre picante, agregó: "Independiente ha hecho las cosas muy bien y tiene más copas que todos, hay que felicitarlo. Nosotros tenemos una menos y ojalá el año que viene podamos alcanzarlo".





Una de las principales ilusiones para el hincha de Boca es el retorno de Tevez del fútbol chino, que podría cerrarse en los próximos días.





"Me gusta, todos creemos que es bueno para el fútbol argentino que vuelva. Ojalá pueda hacerlo y que juegue cada vez mejor. Verlo a él, a Lisandro López, al Pulga Rodríguez de Atlético Tucumán. Me parece que son jugadores de otra categoría", opinó.





Y completó: "Ojalá que vuelva. Que disfrute y esté contento, porque si está contento seguramente lo hará bien. Si sos un jugador importante tenés que estar al 100 por 100, porque de otra manera si no ganás no te culpan por no hacerlo bien".





Riquelme consideró a Tevez como "delantero", porque "ya no tiene 20 o 25 años que pasaba por encima a todos" y ahora "piensa más".

"Nunca fue un jugador que se fajó con los centrales, siempre fue de tirarse atrás, jugar atrás de un nueve y de incomodar mucho a los defensores, ahí lo hace un fenómeno", indicó.