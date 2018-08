La dupla ganadora piensa ahora en la Selección mayor

Tras la salida de Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni y Pablo Aimar fueron elegidos por Claudio Tapia para asumir de manera interina la dirección técnica de la Selección.





Luego de conseguir el título de L'Alcúdia con la Sub 20, Scaloni fue directo: "Ahora ya podemos empezar a hablar de la Selección Mayor. Sinceramente todavía no habíamos pensado porque, primero, no teníamos el tiempo y, además, no era respetusoso con estos chicos. Ahora llega el tiempo de pensar en esto y ojalá en un futuro podamos tener a muchos de ellos", deslizó.





"No tengo la lista. He estado todos los días pensando en este torneo (L'Alcúdia). Para un entrenador no es fácil preparar este tipo de partidos porque es especial. Ahora tenemos 12 o 13 días para pensar en la lista y seguramente en las 12 o 13 horas de viaje lo pensaremos con Pablo (Aimar)", indicó. El 7/09 vs. Guatemala y el 11/09 vs. Colombia serán los próximos dos amistosos.





En torno al plantel con el que se consagró campeón en L'Alcúdia, contó: "Es verdad que si ganás, todo es más fácil. Pero la idea es buscar una identidad. Nosotros les hicimos entender con Pablo (Aimar) que arriba de la Selección no hay nada. No existe el Real Madrid, ni nada. Eso es muy importante y lo entendieron".





Por último, dejó una reflexión del futuro de la Selección. "Nosotros tenemos la cultura futbolística. Si a eso le agregamos el comportamiento y respeto, seguramente Argentina va a luchar y estar arriba a futuro. Ahora mismo lo que tenemos es una reconstrucción total. Ojalá se pueda dar y que Argentina esté donde se merece estar", culminó.