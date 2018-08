La dura acusación de Golovkin a Canelo Álvarez a un mes del esperado combate

El dilatado segundo combate entre Gennady Golovkin y Saúl Álvarez sigue levantando temperatura a un mes de realizarse y tras la inesperada postergación por dopaje. El peleador kazajo lanzó una fuerte acusación contra el mexicano, quien quedó en el centro de la polémica por dar positivo en dos controles que le practicaron a comienzos de año.





"No es el más difícil, pero sí el boxeador más desagradable y sucio que he enfrentado. Sucio, no en el estilo de la pelea, sucio tomando sustancias prohibidas y tratando de culpar a otras personas", disparó el pugilista asiático.





"Por eso su equipo hace lo que sea, incluso culpándonos a nosotros por ejemplo. Por eso digo que sucio, no por las tácticas", reafirmó su postura de cara al evento del próximo sábado 15 de septiembre.