La expareja de Villa lo quiere perdonar "para vivir en paz"

Daniela Cortés, la ex pareja del delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, afirmó que lo quiere "perdonar para poder vivir en paz pero no para volver a comenzar otra historia", luego de la denuncia que realizara hace casi un mes contra el futbolista colombiano por violencia de género.

"A Villa lo perdono para curarme, para avanzar, para poder vivir en paz, pero no para volver con él ni para comenzar otra historia", aseguró a Crónica TV la joven colombiana.

"Porque este es un perdón para estar en paz conmigo misma, para sentirme tranquila, porque uno no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, voy a terminar haciéndome daño a mí misma", indicó.

Cortés dijo que ahora se encuentra "más tranquila", y simultáneamente advirtió que si "la verdad es que si la Justicia decide que él vaya a prisión, anímicamente me daría mucho dolor, porque es una persona con la que compartí mucho tiempo. Pero también me hizo demasiado daño y eso te marca por completo. Esto me causó mucha sensibilidad".

"Personalmente creo que me queda cierto sentimiento para con Villa, pero amor ya no creo que haya. Tengo ciertos sentimientos encontrados, como impotencia y rabia por todo lo que viví, pero amor directamente ya no es", enfatizó.

"Después, el castigo que realmente merece Sebastián lo decidirá la justicia, porque yo no soy nadie para decirlo. Él sabe el daño que me hizo y no sé realmente lo que merece una persona así", apuntó Cortés.

violencia.jpg Sebastián Villa afronta un proceso por violencia de género.

Su primera reacción por la declaración de su ex pareja pasó por la "indignación", cuando leyó el contenido de la declaración indagatoria realizada el viernes a Villa y que le hizo llegar su abogado, Fernando Burlando.

"Cuando la leí me quedé sin palabras. Me causó indignación, porque con todas las pruebas que hay y otras que no han salido, que diga esas mentiras y que genere nuevas engaña a la gente", apuntó.

"En esas declaraciones hay cosas que me causan gracia, como cuando señala que yo le decía negro feo. Porque si yo le hacía todo lo que él dijo, como que yo le iba a arruinar la carrera y la vida, creo que hace rato que ya me habría dejado. Esa es su arma de defensa, pero si se ha defendido de esa manera es porque no tiene forma de justificar lo que hizo. Es una falta de respeto, una calumnia hacerlo de esa forma", acusó.

"Y en cuanto a que dijo que nunca estuve embarazada, Burlando tiene toda la historia clínica. Incluso de cuando fui al ginecólogo en Colombia. Se dieron cuenta ahí, tras hacerme una ecografía, que había restos del feto, porque acá (en Argentina) no me hicieron un raspado ni nada. Si yo me hacía los tests era porque estábamos buscando un hijo", puntualizó.