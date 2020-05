La Federación de Fútbol mantiene reuniones virtuales

De manera virtual y por intermedio de la plataforma zoom, se reunió la comisión directiva de la Federación Santafesin de Fútbol que tiene como presidente al santafesino Carlos Lanzaro.Participaron los representantes de las diecinueve ligas provinciales para seguir de cerca su situación y la de los equipos y clubes de la provincia de Santa Fe.

Estuvieron presentes Mario Gianmaría de la Asociación Rosarina de Fútbol, Gustavo Pueyo y Tristán Corazza, presidente y tesorero de la Liga Santafesina de Fútbol; Oscar Paz por la Liga Galvense, Luis Franco de la Regional Sanlorencina; y el secretario de la Liga Casildense, Héctor Mattei, entre otros.

De acuerdo a lo relevado por UNO Santa Fe, en la reunión todas las ligas coincidieron en el cuadro de situación adverso. Los clubes están mal, y más que nada se hizo hincapié en la no respuesta del gobierno provincial. La queja que más se escuchó es que "realmente no nos tiene en cuenta para nada, y con cero ayuda a los clubes".

Aseguraron que la idea no es ir con los tapones de punta, porque no es lo que corresponde, y sin ser maleducado, se resolvió que se iba a realizar una nueva nota, el cual iban a estar representando los 400 clubes de la provincia, que sin ayuda del estado provincial no se puede funcionar y se han generado algunos inconvenientes.

En el caso de la Liga Santafesina, sus responsables están todavía esperando la colaboración del gobierno provincial por el uso del predio, en el cual se arruinaron algunas cosas, pero la dirigencia cree que en algún momento se va a solucionar, y el tema de los clubes debería ser prioritario.

Otro punto charlado, y que fue saber cuando regresa la actividad. Lo que quedó en claro es que de la vuelta no se sabe nada. Se está sujeto a lo que se diga desde el ministerio de Salud, para ver si se puede volver a entrenar, con el tema de los protocolos. La dirigencia entiende que es un deporte de contacto y con mucha gente, pero no puede volver sin público.

En el ámbito de la Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol acompaña a los clubes en un momento histórico y difícil, por la pandemia del coronavirus, que dejó sin ningún tipo de actividad deportiva hace un par de meses. Es por ello, que los dirigentes de nuestra entidad se acercan a escuchar las realidades y tomar nota de los problemas que tienen que afrontar.

En los últimos días se visitó a Sportivo Guadalupe, Deportivo Santa Rosa e Independiente, en el cual cada uno de ellos comentó las dificultades que están afrontando para poder llevar adelante el día a día, sin actividad. A pesar de esto, fueron charlas amenas y enriquecedoras de las cuales se anotaron los puntos principales.En los próximos días seguirán las reuniones y visitas a más clubes.