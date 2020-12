La Federación Santafesina prepara el Nacional en Rosario

"En vistas a las circunstancias que estamos viviendo todos en el país, estamos contentos porque hemos ido paulatinamente que los atletas regresen a la actividad. Han podido sacarse las ganas y con creces" expresó el profesor Juan Alberto Scarpín a UNO Santa Fe. El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo contó que "Varios de los atletas se han sorprendido porque han andado mejor de lo que esperaban, eso lógicamente crea un mejor clima, la vuelta a la pista ya estimula y provocó una corriente favorable, y eso indudablemente repercute en los rendimientos".

El expresidente de la Confederación Argentina comentó que "Hemos realizado el Campeonato Provincial de Mayores, con esta nueva modalidad de disputa que fue una parte en Rosario y otra en Santa Fe. Creo que se cumplió el objetivo, tuvimos una treintena de atletas, muchos de ellos que han logrado clasificar para el Nacional teniendo en cuenta que ese torneo va a ser más exigente, porque tiene cupos y tiene marcas mínimas".

image.png El expresidente de la Cada destacó la gran tarea logística y de seguridad que se debe llevar a cabo para la competencia que no podrá contar con la asistencia de público.

En cuanto a lo que viene, el Nacional de Mayores en el sur provincial, Beto Scarpín manifestó que "En la Federación nos estamos preparando muy bien para la organización del Nacional de Mayores, diría yo muy intensamente porque hay varios aspectos que tener en cuenta. La gente de la Asociación Rosarina está trabajando mucho para mejorar algunas condiciones de la pista. Por ejemplo, salto con garrocha estará en la corredera de la pista principal, porque será algo favorable para los atletas, ya que no tendrían el viento de costado".

El dirigente destacó que "También se ha diagramado un operativo sanitario muy importante y grande, de manera tal que los ingresos se produzcan en los horarios establecidos, en números estrictamente los atletas que corresponden, terminan de competir y se retiran del estadio. También se ha coordinado todo el tema de hospedaje, el transporte es bastante atípico, porque muchos van a venir por sus medios particulares, y eso producirá un entrar y salir constante. Por lo tanto, hay que llevar adelante muchas tareas de logística".

"En realidad la pandemia ha mantenido un estado de incertidumbre permanente, porque todos, hasta los más avezados no sabían lo que venía, entonces tuvimos que ir avanzando, y decíamos durante este mes no vamos a poder organizar nada. Pero al otro tampoco, y al otro igual, y la incertidumbre fue generalizada. Dicen que el ser humano puede hacer más cosas de las que hace, y mejores, todo depende de los estímulos, y en este año particular, los estímulos han sido muchos" finalizó Scarpín sobre la actividad deportiva de atletismo que bajará el telón de este 2020 pasado por la pandemia de covid-19.