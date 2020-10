La FIVB anunció sede de mundiales de base

El Mundial Sub 18 femenino se desarrollará en México, y el Sub 20 de modo compartido entre Holanda y Bélgica.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) anunció las sedes para los cuatro mundiales de categorías de base que están programados para 2021: México (Sub 18 femenino), Irán (Sub 19 masculino), Holanda-Bélgica (Sub 20 femenino) e Italia-Bulgaria (Sub 21 masculino).