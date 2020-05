La frase de Lionel Scaloni que molestó a los hinchas de Boca

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este viernes que La Bombonera no es su estadio favorito, pero prefiere aquellos en los que se siente "el calor del público" y apuntarán a "ese tipo de canchas" cuando comiencen los partidos de la eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial de fútbol.

"Estoy de acuerdo de jugar en La Bombonera, me lo consultó (Claudio) Tapia, pero no es mi cancha favorita. No es que solo quiero jugar en La Bombonera. Reconozco que me gusta, pero no hay problemas para jugar en otro lugar como Velez y Racing o en Rosario", manifestó en diálogo con Fox Sports.

"Me gusta sentir el calor del público y necesitamos ese tipo de canchas. Jugamos en cancha de River en el anterior proceso, e históricamente jugamos ahí, pero prefiero otro tipo de cancha si me dan a elegir", indicó el entrenador de la Selección Argentina.

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dijo que La Bombonera no es su estadio favorito.

Lionel Scaloni expresó que cuenta con "una base de ocho o nueve jugadores" y está conforme porque además dispone de "dos o tres por puesto". En ese sentido, remarcó su preocupación por la inactividad del volante Exequiel Palacios quien desde el inicio del año pertenece a Bayer Leverkusen de Alemania.

"Preocupa lo de Palacios. No lo tuvimos todo el tiempo que hubiésemos querido. Nos interesa que juegue cuanto antes porque el cambio es grande y con su juventud necesita jugar, marcar la diferencia entre fútbol sudamericano y europeo", apuntó Scaloni, quien observó que su compañero Lucas Alario, de poco rodaje, ya está "mas acostumbrado".

Lionel Scaloni indicó que el defensor Julio Buffarini, de Boca Juniors, es seguido por su cuerpo técnico cuyo puesto de marcador lateral por la derecha ya tiene a Juan Foyth, Renzo Saravia y Gonzalo Montiel. Ante la posibilidad de que Lionel Messi y Lautaro Martínez jueguen juntos en Barcelona, dijo lo siguiente: "Cuanto más jugadores argentinos jueguen juntos, mejor. Nos conviene, pero no sé si será tan fácil que Lautaro se vaya de Inter a Barcelona. Es un jugador referencia para el club".

Por último, Scaloni calificó de "apresurado" confirmar al arquero titular del seleccionado argentino por el gran nivel de varios nombres, entre ellos Esteban Andrada y Franco Armani.