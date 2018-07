La furiosa frase del Flaco Menotti contra los dirigentes de AFA

César Luis Menotti, entrenador campeón con Argentina en el Mundial de 1978, criticó con dureza a la dirigencia de AFA por la contratación de un predio en Marbella para explotar el manejo de futbolistas que están en Europa.

"La AFA compra un predio en Marbella (en realidad será un convenio) cuando los clubes argentinos no tienen agua. Gastaron una fortuna, no lo puedo creer. Ya me dio ganas de agarrar un revólver y matarlos", dijo el "Flaco".

El audio filtrado, que lo dio a conocer Radio Mitre, contiene momentos de alto voltaje. "Es terrible esto la verdad que me da vergüenza, me da ganas de irme a la mierda te juro, de irme a vivir a Uruguay".

"Había hablado con un amigo de Rosario, me estaba contando que Central Córdoba está en manos de cuatro mafiosos. Que sé yo que no tiene... está destruido en Rosario Tiro Federal, Argentino y estos compran para hacer para buscar a los Messi en Marbella. Veo la foto del predio y digo quién compró esta mansión", se quejó.

Menotti dijo que "el entrenador de la Selección puede armar una Selección europea y todos los que están acá que se jodan, total van a entrenar en Marbella".

"Nadie dice cuánto salió este predio. Pero por qué no le dan la plata a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita. No comprar en Marbella una mansión con un campo de entrenamiento", cerró.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, había explicado oportunamente que la intención es crear un centro de capacitación y entrenamiento en España para reclutar talentos argentinos tempranamente emigrados a Europa, como lo fue el actual capitán Lionel Messi.

Según un comunicado de la casa madre del fútbol argentino, "Chiqui" visitó entre el lunes y este martes las instalaciones del Marbella Football Center, con el que firmaría un convenio de colaboración.

"Su principal función será para la captación, asesoramiento y entrenamiento de las jóvenes promesas albicelestes que residan en todo el viejo continente", precisó la AFA.





