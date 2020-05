La gran ausencia en la lista de Los Pumas

El head coach de Los Pumas, Mario Ledesma realizó una convocatoria de 59 jugadores. La gran cuestión es que el entrenador nacional volvió a dejar afuera de dicha lista al rosarino Juan Imhoff. Algo similar pasó el año pasado cuando se armó el plantel que afrontó el Mundial de Japón, y que fue que el back tampoco fue tenido en cuenta. A esta altura del partido muchos se preguntan si no resulta un capricho del coach nacional.

Cada entrenador de cualquier seleccionado o de un equipo tiene la libertad para poder elegir los jugadores que le parecen más adecuados, pero sin dudas, el gran momento del rosarino Juan Imhoff, formado en Duendes de Rosario, en Francia, encendieron las luces de alarma.

Desde Europa, Juan Imhoff, back de Racing 92, sostuvo que "no sabía que iban a dar una lista, que iban a dar nombres y hacer una reunión, así que me cae muy duro. La fe y la esperanza es lo último que se pierde, pero he recibido muchos mensajes de aliento, que no ponga en dudas nada. Estoy muy seguro y es duro no estar en Los Pumas".

Con la humildad que lo caracteriza, Imhoff sostuvo que "voy a tratar de buscar el porque no estoy en Los Pumas, como trato de hacerlo siempre. Decir porque no estoy, voy a tratar de buscar el porque a esta no convocatoria. Como trato de hacerlo siempre, como traté de hacerlo desde el primer momento, seguir entrenando, y porque me hace estar lejos de Los Pumas que es algo que quiero mucho".

Ante la nueva no convocatoria, el rosarino Juan Imhoff respondió que "es difícil, no tengo ningún reproche, estoy dando todo de mí. Tengo 32 años y me siento bárbaro, compito en uno de los mejores equipos del mundo donde tengo competencia constante, donde están los mejores jugadores del mundo, y eso me hace mantenerme ocupado en la cabeza".

image.png El rosarino Juan Imhoff formado en Duendes, no es tenido en cuenta por Ledesma.

Ledesma viajó antes de la pandemia a Europa, en donde mantuvo algunas reuniones con varios jugadores, y en dicha gira no se juntó con Juan Imhoff. Igualmente, el ex integrante del seleccionado rosarino reveló que "Busco subir la vara todo el tiempo, porque es la consecuencia del trabajo que uno hace, y lo voy a tomar como que hay que entrenar un poco más. Y si se tiene que dar se da, la verdad es que es un dolor inmenso, no lo puedo ocultar, siempre es duro no estar en Los Pumas".

Imhoff expresó que "nadie te dice que vas a estar en Los Pumas de por vida y toda la vida. Hay que saber aceptar que cuando hay alguien a quien no le gustás, está en todo su derecho. Está perfecto, hay que respetarlo, como argentino y como hincha de Los Pumas. Hay que saber de que lado ponerse, hoy me toca desde un lado complicado pero me tengo fe, y me voy a seguir entrenando tratando de romperla".

Finalmente Imhoff , exintegrante del seleccionado nacional reflexionó con el portal A Pleno Rugby que "no bajo nunca la persiana, sigo siendo la misma persona de siempre, tengo ganas de competir contra lo que se me ponga adelante, soy muy competitivo y por eso me mantengo siempre con la ilusión y las ganas de estar. Hago muchos esfuerzos como jugador de rugby, de privarnos de cosas desde muy chico. No hay navidad ni año nuevo, y me mantengo con una dieta estricta".