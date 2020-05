La historia del DT Luis Blanco: "Soñaba que había muerto"

Luego de 40 días internado, el técnico argentino Luis Blanco, de 60 años, superó al coronavirus, del cual se infectó mientras dirigía a Mons Calpe, equipo de la primera división de Gibraltar. En diálogo con Sportia, el DT describió detalles estremecedores de cómo pasó la enfermedad.

"Me dieron el alta y estoy empezando la recuperación. Me tocó, la pasé mal. Soy un sobreviviente de este coronavirus. Momentos difíciles fueron para mí. Entré con 40 grados de fiebre y sin poder caminar porque si daba dos pasos, me ahogaba. Fui directamente a terapia intensiva, donde entré en un coma que duró seis días. Desperté después de esos seis días y me quedé cuatro días más en terapia intensiva. Había tocado fondo y lo que tenía que responder era el cuerpo contra el virus. Así que a ese cachivache de virus lo matamos con el cuerpo, que generó los anticuerpos por los que –esto me lo decía la doctora- quedé inmune: no contagio y no me pueden contagiar. Por lo menos, de todo lo que pasé, algo bueno pude sacar. Pero estuve al borde. Es más, cuando estuve en coma, soñaba que había muerto. Después, cuando desperté me encontré atado de los tobillos y las muñecas para que mi reacción no fuera sacarme todos los tubos que tenía puestos", recordó con crudeza el DT Luis Blanco.

- Luis Blanco, ¿tiene idea de dónde se produjo el contagio de coronavirus?

Yo me estaba cuidando porque ya estaba en cuarentena. En el equipo en el que estoy ningún jugador, integrante del cuerpo técnico o dirigente se contagió. El único fui yo. Yo fui dos veces al supermercado y calculo que me habré contagiado ahí. Fui con todas las precauciones, la mascarilla y los guantes. Pero en ningún lado más pude haberme contagiado porque tengo el departamento a dos cuadras del mar, muy aislado. Y es imposible que me haya contagiado de coronavirus en otro lado.

- ¿Usted está solo Luis Blanco? ¿Su familia está en Buenos Aires?

Como quedé en coma muy rápido por el coronavirus, no pude comunicarme con mi familia. El único que sabía era el director deportivo. Mi hija hizo llamados a Cancillería, a la embajada en España para poder dar conmigo hasta que se pudieron comunicar. Los médicos querían tener contacto con la familia porque yo estaba muy mal.

- Luis Blanco, ¿qué es lo que se siente cuando el coronavirus llega a tu cuerpo?

Empecé a tener fiebre y un poco de tos seca. Dos semanas antes había tenido placas en la garganta y pensé que no me había curado bien. Después que empecé a tomar algo para la fiebre, veía que no bajaba. Entonces, le dije al director deportivo 'creo que es conveniente que vaya al hospital, estoy medio agitado, no puedo hablar y me parece que tengo el coronavirus'. Lo presentía. Apenas llegué me hicieron un test y lo confirmaron.

image.png El DT Luis Blanco contó su experiencia con el coronavirus en España.

- ¿Usted tenía alguna enfermedad preexistente, algún tema respiratorio?

Si yo tenía un resfrío mal curado, creo que no estaría hablando con ustedes. No la pasaba. Según los médicos, es el cuerpo el que tiene que responder. Por eso agarra a las personas más indefensas, las de 60 años para arriba. Si vos fumaste mucho o tenés un problema cardíaco puede ser complicado. Yo entré con los dos pulmones muy complicados. Tenía una neumonía muy grave. Vi cosas que nunca me voy a olvidar cuando desperté en terapia intensiva. Esto no es para asustar, pero para tomar consciencia de que no hay que subestimar: yo en un día vi 17 o 18 personas que las tuvieron que tapar todas. Llegaban ese día y fallecieron ese día. Yo lloraba mucho porque tenía miedo de ser una de esas personas. Y no veía la hora de poder salir de ahí. Es muy desgarrador.

- Hasta ahora pensábamos que lo más difícil era pelear contra el descenso, ¡y mirá en qué lucha te metiste ahora!

Es algo que nunca me voy a olvidar. Ahora estoy un poco sensible. Salí después de 40 días y que nadie me pueda ir a ver. Entraban todos como si estuvieran yendo a la luna y nunca vi la sonrisa de una enfermera o un doctor. A veces me guiaba por los zapatos a ver si esa enfermera era la que me había atendido anteriormente. Estaba muy aislado, nunca vi a mi familia. Y si me pasaba algo, mi familia tampoco me habría podido ver. Fue muy duro. Y no quiero ir más profundo porque estoy muy sensible todavía, pero tenemos que tener mucho cuidado.

- ¿Cuáles son los planes que se vienen cuando estés cien por cien recuperado?

La idea es recuperarme porque desde pasado mañana van a venir del hospital, día por medio, para ver cómo sigo. Y dentro de tres semanas me harán una placa para confirmar que uno está bien. Y después, viajar a la Argentina y ver. Acá en Gibraltar el campeonato se paró, como en España. Quedamos en la semifinal de la Copa Roca, que es como la Copa del Rey. Terminé invicto en todos los partidos jugados. Pero esta suspensión y esto que me pasó me hizo replantear muchas cosas. Así que por el momento la idea es, cuando esté bien y tenga los vuelos, poder irme a Argentina, a ver a mi familia y abrazarla.