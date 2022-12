La historia del santafesino que busca una entrada para la final del Mundial

En contacto con De Diez, programa que se emite por LT10 (AM 1020), Fabio Beltramini, un santafesino que intenta conseguir una entrada para la final del Mundial, reveló: "Tengo una gran impotencia, estoy desilusionado, no consigo entrada, mi hijo está trabajando desde las 4 de la mañana, con tres computadoras. Tres cuentas diferentes, de mi señora, de él y mía. Fue toda una mentira, anoche hicieron una promesa que iban a conseguir 10 mil entradas. Ahora estoy en la playa tratando de distenderme un poquito, hablo con otros argentinos que están con mucha bronca, hace un mes que estamos acá, con el presupuesto por el piso. Entradas hay pero a la reventa, con precios entre 6 o 7 mil dólares. Iremos igual sin entradas, no sé cómo puede terminar todo esto. Sabiendo que los dirigentes y la mafia del fútbol tienen entradas, y que reparten para que sus empleaditos venda, da mucha bronca. Esto no va a empañar lo que viene dando la selección, esto es lamentable".

"Tenemos tanta bronca que somos capaces de ir, apersonarnos en el estadio y ver qué pasa. Ahora iré a la oficina de FIFA, a ver qué pasa. Anoche fui al banderazo y la policía empezó a echarnos de mala forma, lo único que queremos es una entrada a precio FIFA, no quiero que me regalen nada", agregó Fabio.

Luego, destacó: "Se dice que la AFA mintió cuando se dijo en un comunicado que se iban a habilitar más entradas, mi hijo hace muchas horas que está con la computadora y nada. Con la gente que hablo tiene mucha bronca y está decidida a ir al partido incluso sin entrada. Anoche eran miles, ahora puedo hablar de cientos con los que hablé. Acá somos todos argentinos, y todos con la misma problemática. En este momento si entrás a la cuenta FIFA para hacer la cola para comprar la entrada de manera legal no existe, pero si vas al centro a preguntar aparecen entradas por todos lados, a 4.000, 6.000 dólares, anoche me pidieron 9.000 dólares por una entrada. Son los argentinos mismos, hay algo muy extraño. Si viene un japonés o mexicano pasa. Pero son argentinos. Conozco a un chico que anoche pagó 4.500 dólares, de dónde salió. Acá hay una mafia, y quedó demostrado".