"La idea es que Messi tenga dos jugadores por delante"

Además, el exjugador santafesino afirmó que ese sistema de juego en la Copa América 2019 "dio resultados, más allá de que sean dos delanteros o un delantero y dos extremos, Necesitamos que haya gente adelante para que pueda asistir y que sea profundo y no al pie".

Scaloni reconoció también que "el equipo uno lo tiene en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar", aludiendo a que el próximo jueves 8 de octubre Argentina se medirá en la "Bombonera" ante Ecuador.

Sobre el esquema de juego, el entrenador nacido en Pujato, Santa Fe, destacó que "nos dio resultados en los últimos partidos", aunque reconoció que por la suspensión por la pandemia de Covid-19 "será cuestión de refrescarlo en videos y charlas y no tanto en la cancha".

Respecto de si el astro del Barcelona también jugaría en la altura de La Paz ante Bolivia (el martes 13 de octubre), Scaloni confirmó: "él está convocado para los dos partidos".

"Si está disponible para los dos, no creo que no pueda rendir también en la altura, con toda la dificultad que tiene, como los demás jugadores", consideró el exfutbolista de Newell's Old Boys de Rosario y Deportivo La Coruña de España.

Entre los nombres de los acompañantes de Messi en el ataque, Scaloni admitió que Lucas Ocampos (Sevilla de España) "tiene la media goleadora como si fuera un delantero, Sinceramente a cualquier entrenador le viene bien".

"Es un jugador que tiene fuerza, técnica y gol, y ayuda en fases defensivas", agregó Scaloni, también exjugador de Racing de Santander de España.

Por último, el técnico albiceleste consideró para la dupla de apoyo a Messi a Nicolás González (Stuttgart de Alemania), aunque ahora "está atravesando una lesión (desgarro en la zona lumbar) y no sabemos si va a llegar" para las Eliminatorias.