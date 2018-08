La ilusión de Del Potro en Cincinnati terminó ante el sorprendente Goffin

Del Potro, que por la mañana ya había sufrido para ganar en tres mangas al australiano Nick Kyrgios, acusó el cansancio y terminó cediendo ante Goffin por 6-7 (5/7) y 6-7 (4/7) en el último gran torneo antes del Abierto de Estados Unidos, que se disputa en Flushing Meadows, en Nueva York, del 27 de agosto al 9 de septiembre.



El de Tandil, de 29 años, había decidido no participar en el Masters 1000 de Toronto la semana anterior por molestias en su muñeca izquierda y, este viernes, se vio que aún no está al 100% físicamente.



El argentino pagó el esfuerzo de la mañana y acabó sucumbiendo en dos horas, a pesar de tener varios puntos de set en el segundo para forzar una tercera manga.



Pero Goffin se defendió bien, salvó siete de ocho puntos de quiebre y su empeño terminó con el premio de la victoria. No en vano, Del Potro se había puesto 3-0 en el "tie break" del segundo set pero vio cómo su rival le endosaba un parcial de 1-7 a continuación para llevarse el partido.



Antes, el albiceleste había basado de nuevo su juego en su poderosa derecha y en su servicio, con nueve "aces", 64% de acierto en su primer saque (48/75) y el 77% de los puntos ganados con él (37/48).



Sin embargo, Goffin le atacó el revés y, con un Del Potro aún lejos de su mejor juego a diez días para el comienzo del US Open, esto acabó siendo definitivo.



A pesar de ello, el tandilense dejó detalles de su gran talento con la derecha, levantando al público de sus asientos en numerosas ocasiones durante un campeonato agridulce y atípico para él, con numerosos parones debido a la lluvia y retrasos por las condiciones meteorológicas.



Goffin se medirá ahora en semifinales al ganador del duelo entre los suizos Roger Federer y Stan Wawrinka.



Federer, el máximo favorito a hacerse con el triunfo final tras la ausencia de Rafael Nadal, le ganó sin dificultades a Mayer en sets corridos de 6-1, 7-6 (8/6) en apenas una hora y 13 minutos.



Federer barrió a su contrincante en el primer set y tuvo que sudar en el segundo para acabar clasificándose en el tie break a cuartos, donde le aguarda su compatriota Stanislas Wawrinka.



Por su parte, el serbio Novak Djokovic (N.10) también logró imponerse al búlgaro Grigor Dimitrov (N.5) por 2-6, 6-3, 6-4 en un encuentro que duró dos días.



El ex número uno del mundo cedió el primer set y ganó el segundo el jueves, debiendo finalizar el partido en el primer turno del viernes, cuando el agua dio una tregua.



Más tarde, "Nole"se recuperó de unos problemas estomacales sufridos al comienzo de la semana y superó en cuartos jugará con el canadiense Milos Raonic por 7-5, 4-6 y 6-3.



Por último, el croata Marin Cilic superó al español Pablo Carreño Busta por 7-6 (7) y 6-4 y mañana se las verá con el vencedor de Djokovic.



Luego de Del Potro-Goffin, en el partido que cerrará la jornada se enfrentarán Federer y Wawrinka, duelo helvético.





Resultados del viernes - Tercera ronda:



Novak Djokovic (SRB/N.10) derrotó a Grigor Dimitrov (BUL/N.5) 2-6, 6-3, 6-4.



Marin Cilic (CRO/N.7) a Karen Khachanov (RUS) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4.



David Goffin (BEL/N.11) a Kevin Anderson (RSA/N.6) 6-2, 6-4.



Juan Martín Del Potro (ARG/N.4) a Nick Kyrgios (AUS/N.15) 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 6-2.



Stanislas Wawrinka (SUI) a Márton Fucsovics (HUN) 6-4, 6-3.



Roger Federer (SUI/N.2) a Leonardo Mayer (ARG) 6-1, 7-6 (8/6)