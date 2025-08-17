La inesperada noticia que recibió Sinner, a días del US Open

Jannik Sinner, número uno del ranking mundial, tuvo una noticia poco grata a días de arrancar el US Open, último Grand Slam del año. Entrá y fijate

Jannik Sinner, actual número 1 del mundo del circuito profesional, es, también, uno de los jugadores más novedosos de los últimos tiempos. Además de los cuatro títulos de Grand Slam que tiene en su haber (dos de Australia, uno de Wimbledon y otro en el US Open), su caso de doping lo depositó en el centro de atención.

Sin embargo, en las últimas horas, a pocos días del inicio del Abierto de los Estados Unidos, último torneo major de la temporada, el italiano recibió un revés inesperado: no disputará el cuadro principal del dobles mixto.

¿La razón? El certamen comunicó que Emma Navarro (11° WTA), quien iba a ser su pareja en la discplina, se bajó del main draw, al igual que Paula Badosa (Jack Draper) y Tommy Paul (Jessica Pegula). Asimismo, Draper y Pegula se anotaron juntos luego de los retiros de sus anteriores parejas.

De esta manera, salvo que consiga otra dupla a último momento, el tenista oriundo de San Candido, de 24 años recién cumplidos, no formará parte del dobles mixto novedoso que tendrá el US Open, donde dirán presente muchas estrellas del circuito.