La Juventus avanzó en la Copa Italia gracias a los goles de Dybala e Higuaín

Juventus, con goles de los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, le ganó a Genoa por 2 a 0 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Italia de fútbol, en uno de los tres partidos que completaron hoy el cuadro de los octavos de final del certamen.



El encuentro se llevó a cabo en el Juventus Stadium, de Turín, y Dybala actuó desde el arranque y anotó a los 42 minutos del primer tiempo; mientras que en la parte final ingresó Higuaín y marcó a los 29 del segundo período.



En Genoa jugaron los argentinos Santiago Gentiletti y Ricardo Centurión; mientras que el chileno nacionalizado Thomas Rodríguez estuvo en el banco de suplentes.



A su vez, Torino sorprendió como visitante a Roma y lo eliminó al superarlo por 2 a 1 en el estadio Olímpico de la capital italiana, con anotaciones de Lorenzo De Silvestri (39m. PT) y Simone Edera (27m. ST); al tiempo que descontó el checo Patrik Schick (40m. ST).



En Torino ingresó el argentino Lucas Boyé y su compatriota Nicolás Burdisso fue suplente; en Roma entró el bonaerense Diego Perotti y Federico Fazzio estuvo en el banco.



Por último, Atalanta, con la participación en la parte final del argentino Alejandro Gómez, venció como local a Sassuolo por 2 a 1, con goles del dinamarqués Andreas Cornelius (16m. PT) y el brasileño Rafael Toloi ( 33m. PT), quien descontó en contra (29m. ST).



Ayer, Napoli le ganó en su estadio a Udinese por 1 a 0 y avanzó de fase.



La semana anterior habían clasificado: Inter, que eliminó con tiros desde el punto penal al modesto Pordenone, de la Serie C; Milán, que venció a Hellas Verona; Fiorentina, que dejó en el camino a Sampdoria; y Lazio, que superó a Cittadella, conjunto de la Serie B.



El cuadro de los cuartos de final de la Copa Italia es el siguiente:



Martes 26 de diciembre: Lazio vs. Fiorentina

Miércoles 27 de diciembre: Milan vs. Inter

Martes 2 de enero del 2018: Napoli vs. Atalanta

Miércoles 3 de enero del 2018: Juventus vs. Torino.



Todas las fases de la Copa Italia, a excepción de las semifinales, son a partido único y, en caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios y los 30 suplementarios, el cruce se define con tiros desde el punto penal.



El campeón de la Copa Italia es Juventus, que superó en la final a Lazio en el estadio Olímpico de Roma por 2 a 0, con tantos del brasileño Dani Alves y Leonardo Bonucci.