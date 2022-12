La Liga Santafesina premió a los destacados en la presente temporada

Los Búhos.jpg Los Búhos fueron distinguidos por haber sido los campeones nacionales de fútbol para ciegos.

Hubo menciones destacadas que forman una parte importante en la Liga Santafesina. En este sentido recibió un reconocimiento Oscar Patón Aguirre, a su trayectoria a lo largo de su vida en la Liga Santafesina, y cuya distinción recibieron sus familiares. También la Universidad del Litoral, con la Liga rubricó un acuerdo que servirá para generar la vinculación de tipo académico, deportivo y cultural. Se hizo una distinción a los árbitros que aprobaron el curso nacional como fueron Maximiliano Manduca, Nicolás Mottier y Agustín Vegetti.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando los conductores de la noche, Mauro González y Juan Carlos Oldani, mencionaron el reconocimiento a Los Búhos de Santa Fe. Los mismos fueron campeones de fútbol para ciegos. Se quedaron con la copa de Oro tras superar por penales a Libertad de Chaco por 1 a 0, tras igualar 5 a 5 en el tiempo reglamentario. De esta forma, el elenco santafesino logró por primera vez el título nacional.

Bonaveri.jpg El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leonidas Bonaveri, señaló que ha sido un año de muchos desafíos para la institución.

Hubo reconocimiento a los seleccionados juveniles de la Liga Santafesina de Fútbol, concretamente a Valentín Vera, Marcos Fernández, Nazareno Díaz, Claudio Pérez y Mario Franco, por sus desempeños al frente de los combinados Sub 13, Sub 14 y Sub 15. Náutico El Quillá recibió una mención especial por haber sido campeón de la Copa Federación 2022. Derrotó en la final a Atlético María Juana y se quedó con el título, algo que no había conseguido ningún equipo de la LIga Santafesina hasta el momento.

Autoridades presentes en Piedras Blancas

La actividad fue encabezada por el presidente, Leonidas Bonaveri; el vicepresidente Alberto Garau, los dirigentes Martín Salemi, Eladio Rosso, Adrián Cornaglia, Liria Vianco de Salemi, en tanto, también se encontraban presentes Horacio Herrera, responsable del predio Fraternidad Deportiva, Walter Mai, Macarena Lazzarini, Andrea Olmedo, Gustavo Acosta, Gastón Olivera y Maxi Valerio.

asistentes.jpg Un gran cantidad de asistentes, entre jugadores, entrenadores, dirigentes y familiares, se dieron cita en la premiación organizada por la Liga Santafesina.

Asistieron Leandro González, presidente del Concejo Municipal de Santa Fe; Jésica Claro, directora de deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Ayelén Dutruel, de la secretaría de integración y economía social del municipio; Mariana Escobar, directora Provincial de Programas Socioculturales del gobierno provincial; Nerea Tacari de la subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, y Marcos Romero, director de Seguridad Deportiva del Ministerio de Seguridad.

El testimonio del presidente Leonidas Bonaveri

"Dentro de esos desafíos nos tocó asumir en marzo de este año en el cual no fue una temporada fácil. Hay mucho por mejorar y por cambiar, y ni bien asumimos apuntamos a hacerle frente al tema de la violencia en inferiores y de los insultos en las canchas. A las tres semanas que asumimos tomamos el compromiso de parar la pelota, y empezar a trabajar en un protocolo el cual se fue perfeccionando durante todo el año" señaló Leonidas Bonaveri.

Pucará.jpg Uno de los tantos equipos distinguidos, fue la séptima división de Pucará, campeón del torneo Apertura, y que tuvo además la valla menos vencida.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol indicó que "creemos que un poco el protocolo funcionó, pero todavía falta el compromiso de todos de seguir trabajando y continuar haciendo que este desafío se pueda llevar más adelante. Cuando decidimos parar la pelota, rubricamos un convenio con la provincia para afrontar esta cuestión.Algunos creíamos que estábamos locos, porque lograr que en las canchas de nuestra liga, no se le grita a los árbitros, no se los insulte, y que los padres se comporten como deben hacerlo, para que los chicos disfruten y se sigan divirtiendo".

Agregó que "producto de esto que hicimos que fue de parar la pelota, de crear un protocolo, un montón de ligas del país empezaron a contactarnos para ver como lo llevábamos adelante. Muchos nos preguntaban, como íbamos a jugar un partido sin gritarles a los árbitros. Lo fuimos desarrollando, los partidos se siguieron jugando, y el protocolo se pudo aplicar. Bien o mal, se sigue trabajando con este protocolo, y no vamos a dar el brazo a torcer con este tema".

I Santoto.jpg Independiente de Santo Tomé viene trabajando con seriedad en inferiores y por eso recibió su merecida distinción.

En el mismo sentido, el dirigente remarcó que "es una cuestión que vamos a seguir trabajando, y entre todos debemos seguir colaborando con el papá que nos ayuda. La Liga somos todos, y la hacemos entre todos, y tenemos que lograr que los chicos disfruten y jueguen al fútbol, y esa es nuestra principal tarea. Por eso, cuando se reanudó la actividad, volvió a rodar la pelota, y pudimos lograr que todos entiendan cual es el sentido de respetarse entre todos".

El Chino Bonaveri aseguró que "no hay dudas que es una tarea difícil, es cierto, todos los días cuando nos levantamos con el teléfono atendiendo a la mayoría de los dirigentes, técnicos, y lo principal que necesitamos es colaboración. De aquellos que quieren sumar, tienen las puertas abiertas de la Liga, que los padres colaboren con los clubes, que los técnicos lo hagan con los dirigentes, y de esta manera, vamos a poder hacer cada vez más grande nuestra liga".

"Para el año que viene apuntamos a cumplir un proyecto muy bueno, que es la creación de la secretaría de escuelas deportivas. Nosotros creemos que los clubes, desde chico, deben tener un vínculo y una formación con la liga. Entonces, las escuelitas de todos los clubes van a estar vinculadas a una secretaría, en donde los encuentros y la realización de todas las actividades, esas premisas, en los más chicos, va a ser una de las principales aristas. Vamos a hacer también algunas modificaciones en la disputa de las competencias infantiles, y cómo se van a jugar las competencias. También se reformarán la disputa de los torneos, lo cual estaremos comunicando a la brevedad" cerró el máximo dirigente de la Liga Santafesina.