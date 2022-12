La Liga Santafesina suspendió a El Cadi y El Pozo por los incidentes del fin de semana

El presidente de la Liga Santafesina le dijo a FM Sol 91.5 que "La realidad es que lo que pasó con el Cadi en Cayastá fue bastante complejo, porque ingresó mucha gente a la cancha, agredieron físicamente a muchas personas, y en el caso de lo del Pozo, si bien sucedió fuera de la cancha, también hubo adentro algunos intentos de amenazas, ya que los jugadores estuvieron una hora y media para salir de la cancha".

En cuanto a en qué consiste realmente la medida provisoria adaptada, aseguró que "ninguna actividad deportiva de disputa de la Liga, y esperando una sanción en la cual el tribunal de disciplina lo va a evaluar, con todos los elementos, como los videos, el informe de la policía, y el informe de los árbitros".

En el mismo sentido, el Chino Bonaveri remarcó que "Es una situación compleja, en el cual cada vez que hay disputa de partidos decisivos, la Liga hace muchos años, y ahora ya tenemos la decisión, hace siete meses que asumimos de combatir fuertemente los actos de violencia. Por ahí algunos creen que las medidas para resolver estas cuestiones son fáciles, pero lo cierto es que tienen una complejidad muy grande. Pasa que los equipos son muy de barrio, populares, convocan mucha gente, los dirigentes, que no tienen muchas herramientas, y con la asistencia de dos policías adicionales, tienen que hacer frente a estos barras, y no alcanza".

"Estos hechos pasan en Liga Santafesina, pero también en otros ámbitos. Colón de Santa Fe, tuvo sin público, porque no podía controlar a los barras, con operativos millonarios. Nosotros tomamos cartas en el asunto, tenemos intenciones de dividir los partidos al riesgo que exista, riesgo 1 y riesgo 2, y algunos tendrán que perder la localía, para definir partidos decisivos, la medida se va a tomar, y se tendrá que hacer.La intención es darle herramientas a los dirigentes para que puedan hacer frente a estas situaciones" comentó el dirigente liguista.

Por estas horas se instaló la cuestión de que la gente de Argentino de San Carlos estaría evaluando la posibilidad de pasar a jugar a la Liga Esperancina. Algo que surgió como un fuerte rumor fue confirmado por un periodista de dicha ciudad a UNO Santa Fe en el cual señala que "dentro del club hay algunos que quieren cambiar de liga y otros que no, pero llegado el caso se decidirá en asamblea de socios. No hay nada concreto". Agregó el colega sancarlino que "es una posibilidad que está latente y muchos dirigentes quieren pero no hay consenso. Hay otro grupo que quiere cambiarse. Por tema de seguridad y costos".

Consultado por esta cuestión Bonaveri respondió que "Es una situación bastante compleja, nosotros no trabajamos para un club, lo hacemos para 58 instituciones, entonces tenemos que velar por la situación de todos. Nos vamos a juntar este miércoles, a las 20, con la gente de San Carlos, ya tenemos una reunión programada, la cual vamos a charlar. San Carlos es un equipo muy grande, que prestigia mucho la Liga, y no quisiéramos que se vayan. Pero bueno, es la realidad, y así como ellos se quieren ir, de la Liga Paivense, hay cinco equipos que se quieren sumar a nuestra institución, y ya tenemos sus carpetas presentada".