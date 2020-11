La Lube de De Cecco, imparable y líder en Italia

Malas noticias para el Vero Volley Monza de Santiago Orduna que no pudo contra Vibo Valentia en Calabria, pierden 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22) en el Pala Maiata. Los de Orduna no pudieron mantener el buen juego de la semana anterior ni tampoco la continuidad. Los mejores atacantes de Monza no lograron la efectividad necesaria para contrarrestar a una Vibo muy aguerrida con Defalco (MVP con 14 puntos) que le dio más de un dolor de cabeza al equipo brianzolo. Ambos equipos tuvieron un buen manejo del bloqueo con 7 puntos por cada lado del campo, pero en ataque se destacó Vibo con un 43% vs 24% de Vero Volley.

Tampoco fue una buena noche para el Padova de Santiago Danani, quienes cayeron por 3-1 (16-25, 25-20, 25-19, 25-22) ante Piacenza como visitantes. Luego de un gran primer juego por parte de los de Danani, Piacenza lo da vuelta de la mano de Russell (15 puntos) y Grozer (20 puntos) jugando un segundo parcial a todo ritmo, pero igualmente con una Padova siempre a tiro. También el tercero fue una lucha punto a punto fino a que Piacenza vuela y Padova inicia a tener imprecisiones que son claves para dejarle el camino libre a los del Lollo Bernardi. Repetición en el cuarto de una lucha cabeza a cabeza, la diferencia estuvo en la zona final donde falló la defensa patovina y Piacenza fue mucho mas determinante con un ace y un primer tiempo perfecto para cerrar el partido.

La Sir Safety Perugia suspendió el partido que tenía contra Milano por 7 casos de Covid positivo en su formación. Otro partido suspendido por el mismo motivo fue el que debían disputar Ravenna contra Verona. Con el próximo decreto que saldrá mañana, la Legapallavolo espera saber si el torneo continuará o será pausado hasta que la situación mejore.

A último momento por algunos posibles casos de Covid positivo, fue suspendido el partido del armado Juan Finoli entre su equipo, Bergamo contra Ortona.

Por otro lado, en Serie A3, la Delta Porto Viro de Bruno Vinti, Martin Kindgard y Juan Cuda, se enfrentó a Motta di Livenza como local y logró una sufrida victoria por 3-2 (26-24,25-22, 25-19, 22-25 y 15-12). Fue el único partido de su Pool (Bianco) disputado este fin de semana.

También en A3, el Abba Pineto de Luciano Zornetta disputó su partido por la segunda fecha del torneo contra Lecce el sábado, pero sucumbió su primera derrota por 3-2 (25-22, 25-15, 18-25, 17-25, 13-15) con 9 puntos del argentino.

Superlega 2020/2021

Fecha 8 – RESULTADOS Y POSICIONES

Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova 0-3 (24-26, 22-25, 23-25)

LSM: Sebastián Carotti – asistente técnico

CLC: Luciano De Cecco – 1 punto

Posiciones:

Cucine Lube Civitanova 23, Sir Safety Conad Perugia* 21, Allianz Milano* 14, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 13, Leo Shoes Modena* 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Itas Trentino* 10, NBV Verona* 9, Vero Volley Monza 7, Consar Ravenna* 6, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 4.

*1 partido menos: Leo Shoes Modena, Itas Trentino (encuentro a disputarse el 5/11)

Sir Perugia, Allianz Milano, Verona, Consar Ravenna.

Fuente: Somos Vóley