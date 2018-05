La maldición que pesa sobre Benfica, el nuevo destino de Germán Conti

Luego de brillar en Colón, donde se convirtió el capitán y gran referente, Germán Conti arregló su llegada a Benfica a cambio de casi 5.000.000 de euros. El Flaco viajó a Portugal, firmó su contrato y volvió a Santa Fe para disfrutar de sus vacaciones antes de comenzar a transitar los primeros pasos de su nueva carrera futbolística.

El excapitán sabalero llega a uno de los clubes más grandes de Portugal, ya que junto a Porto y Sporting Lisboa se reparten los títulos locales y son los principales participantes en los certámenes europeos, como lo son la Champions League y la Europa League.

De hecho Las Águilas disputarán la próxima temporada la fase previa de la Champions League, donde buscarán la clasificación a la instancia de grupos, con un plantel renovado con figuras de primer nivel internacional, entre ellos el Flaco Conti.

Pero hay un dato que no pasa desapercibido con el Benfica, y se trata de la maldición que tiene en las competiciones europeas, ya que no gana un título desde principios de 1960 y desde esa fecha hasta hoy perdió ocho finales en las competiciones de clubes más importantes del Viejo Continente.

La leyenda

Bela Guttman es una de esas figuras del mundo del fútbol que han generado más noticias después de muerto que en vida. Su trayectoria como entrenador y su legado está asociado al Benfica, con el que consiguió dos Copas de Europa consecutivas a principios de los 60. En tres temporadas en el club ganó también dos ligas. Pese a esa brillante hoja de servicios, Guttman y el Benfica no llegaron a un acuerdo de renovación y el austro-húngaro dejó su maldición para la historia. "En cien años desde hoy el Benfica sin mí no ganará una copa europea". 55 años y ocho finales continentales perdidas más tarde, su amenaza sigue vigente.

Guttman entrenó a 22 equipos de once países a lo largo de su carrera. Fue campeón de liga en Hungría, Portugal, Brasil y Uruguay. Nacido en 1900, como jugador fue profesional en Hungría, Austria y Estados Unidos. Su carácter trotamundos hace que sea el único técnico en la historia del fútbol que ha dirigido finales de Copa de Europa y Copa Libertadores de América. Fue precisamente en la máxima competición continental donde se forjó la leyenda de Guttman en los banquillos.

En 1959 firmó por el Benfica después de entrenar al Oporto y le hizo campeón en su primera temporada. Fue la época más gloriosa del club, con dos Copas de Europa seguidas. En la final del 61 vencieron por 3-2 a un Barcelona que había eliminado al Madrid, ganador de las cinco primeras ediciones, en semifinales. Meses más tarde de levantar el trofeo de clubes más importante, la entidad lisboeta fichó a un chico de 19 años llamado Eusebio que con el tiempo se convertiría en uno de los mejores futbolistas de siempre. Un curso después de tocar la gloria contra el Barcelona repitieron presencia en la final, donde esperaba el Madrid de Di Stéfano, Puskas y Gento. Los blancos llegaron 2-0 al descanso pero el vendaval se desató en una segunda mitad de época en la que el Benfica marcó cinco goles para acabar imponiéndose por 5-3.

En febrero de 2014, cuando el Benfica ya había perdido siete finales continentales de manera consecutiva, el club portugués levantó en los aledaños del estadio de Da Luz una estatua en honor a Guttman en la que está con las dos Copas de Europa conseguidas durante su mandato, las únicas del Benfica en toda su historia. En el acto de inauguración, enmarcado en los festejos por el 110 aniversario del club, el vicepresidente dijo que no se trataba de algo para detener la maldición. Si lo era, no funcionó. Pocos meses después llegaba su particular octava al perder por penales contra el Sevilla en la final de la Europa League.

Desde que Guttman dejó su maldición, el Benfica jugó ocho finales europeas. Salvo en una que fue goleado por el Inter de Milán, perdió cinco por un gol de diferencia y dos desde el punto fatídico. Una ante el PSV en Copa de Europa y la mencionada contra el Sevilla en 2014. Un año antes había mordido el polvo en la misma competición ante el Chelsea con un gol de Branislav Ivanovic en el minuto 93.

Copa de Europa:

1962/63: Vs Milán

1964/65: Vs. Inter de Milán

1967/68: Vs. Manchester United

1987/88: Vs. PSV

1989/90: Vs. Milán





UEFA/Europa League:

1982-83: Vs. Anderlecht

2012/13: Vs. Chelsea

2013/14: Vs. Sevilla









