La maravillosa anécdota de un compañero brasileño de Messi cuando lo conoció

Lionel Messi recién empezaba y Juliano Belletti ya era pieza importante en el Barcelona. Sin embargo, una primera práctica los cruzó y la vida del brasileño cambió. En una entrevista con ESPN, Belletti contó cómo fue la primera vez que vio a la Pulga y sorprendió a todos.

"Cuando Messi salió del equipo B, Frank Rijkaard lo puso junto a nosotros en un 11 contra 11 en campo reducido. Él estaba entre los suplentes y yo era titular. Iniesta me lo señaló y me preguntó si lo conocía. Le dije que no y me advirtió: 'Cuidado, eh'", confesó Juliano.

En esa misma línea, Belletti agregó: "En la primera pelota que recibió Messi, ya pensé: '¡Maldición, es una atrevido este chico!' ¡Tenía 16 años! Luego, cuando me preparé para marcarlo y robarle la pelota, él ya había pasado y anotado el gol. Me pasó por arriba".

Luego, el brasileño destacó que el vestuario fue fundamental en el crecimiento de Leo: "Un vestuario como el del Barça intimida a cualquiera, pero los brasileños lo vieron y lo respetaron. Siempre jugaron con él, le hablaron y lo cargaron, pero en el buen sentido. Y Messi lo reconoce, se puede ver porque siempre lo dice en las entrevistas. Esta aceptación de los brasileños ayudó mucho".

Para cerrar, Belletti destacó: "En los momentos más complicados, el que siempre asumió la responsabilidad fue Messi. Por eso se convirtió en lo que es hoy".