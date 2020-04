La NBA puso en dudas el plan Las Vegas para terminar la temporada

La NBA de los Estados Unidos quedó cerca de descartar la posibilidad de jugar los playoffs y las finales en Las Vegas por el avance del COVID-19 (coronavirus), según medios de ese país.

"No estoy convencido de que jugar unos playoffs en Las Vegas sea totalmente seguro", aseguró el especialista en enfermedades infecciones Richard Harris en diálogo con el medio estadounidense Houston Chronicle.

Estados Unidos es en la actualidad el territorio con más contagios decoronavirus, ya superó el medio millón de contagios y los 19.600 muertos, por lo que los certámenes deportivos están paralizados desde principio de marzo.

La NBA puso en duda el 'plan Las Vegas' para definir la temporada

"No sabemos cómo va a ser nuestro horizonte. Se supone que las dos próximas semanas van a ser las peores, pero eso no significa que dentro de cuatro meses no haya más casos", explicó el médico.

En ese contexto, la NBA, que estudió hace una semana la posibilidad de realizar un torneo clasificatorio a la postemporada en ciudad texana de Las Vegas y luego los playoffs en el mismo lugar, está a punto de anular esta alternativa.