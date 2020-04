La noche que "Locomotora" Castro le hizo una promesa a Carlos Monzón

Castro, excampeón del mundo de los Medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y nacido en la localidad santacruceña de Caleta Olivia, relató que conoció a su ídolo boxístico y “de los argentinos” en la localidad chubutense de Puerto Madryn, con 16 años.

Monzón formaba parte de una velada en la que su pupilo, Ramón Jara iba a combatir en suelo patagónico.

“Tenía 16 años, yo era muy atrevido, malo, y Carlos Monzón era el ídolo de los argentinos. Entonces fui a verlo al vestuario porque estaba Ramón Jara, quien iba a salir a pelear y entré a la sala donde estaban ellos y le grité «Carlos querido»”, indicó “Locomotora” en diálogo con la web PastadeCampeon.

“Monzón me dijo «que hacés guacho la puta que te parió salí para afuera»”, reconoció en medio del estupor que le generó.

“Le grité negro de mierda que te agrandás, que te pensás vos. Sos mi ídolo, ahora se me cayó un ídolo. Vas a ver, algún día voy a ser como vos”, le dijo Castro a Monzón, mientras se iba del camarín del morocho santafesino.

El santacruceño afirmó que “no le tenía miedo a nadie, pasaron los años y al final fui campeón del mundo como él, encima en su categoría”.

2542020 f2 locomotora castro (1).jpg El Roña se refirió a una promesa que le hizo al santafesino Monzón.

“Una vez él estaba preso en Batán y me mando a llamar, pero yo no fui y después estaba peleando en Junín, donde iba a enfrentar a Contreras, y me invitó a visitarlo. Ahí fui porque me mandaron a llamar”, manifestó el campeón del mundo consagrado ante Reggie Johnson en Tucumán en 1994.

“Cuando llegué, encontré el momento y le dije que no se iba a acordar de mí y comencé a contarle”, indicó Castro quien visitó a Monzón, cuando este último era investigado por el homicidio de Alicia Muñiz, finalmente condenado por la Justicia.

“Le digo que había ido a la pelea con Ramón Jara a Madryn y entré y me había puteado y que yo lo había puteado también. A lo que él me respondió «me vas a decir que eras vos; mirá a lo que llegaste»”, recordó el boxeador que se retiró de la actividad profesional en el 2007 ante el colombiano José Luis Herrera.