La obra Pintó Fútbol se expone en el colegio Inmaculada de Santa Fe

La exposición del artista plástico santafesino en honor al fútbol argentino se podrá observar hasta el próximo domingo 27 de noviembre. "Es un homenaje al fútbol argentino, son 16 cuadros que a mí se me ocurrió leyendo un libro de Galeano" expresó Pueyo, quien agregó que "fui haciendo los personajes de fútbol en cuadros, el relator, el hincha, el árbitro, el jugador, el entrenador, el gol, el arquero. Y bueno dije como no hacer algo con unas obras de artes y así fue como me puse a pintar los personajes del fútbol".

Las acuarelas están vinculadas a momentos del fútbol, como el de Nery (Pumpido) levantando la Copa junto a Diego Maradona en el 86. Todo acompañado con objetivos. Además de una cronología de camisetas. Bastante entretenido y amplio. "Realizamos cuadros en acción, pero sin rostro. Entonces con un juego la gente los podrá identificar fácilmente.

En la muestra futbolera, Gustavo, con su impronta, a partir del fútbol, que es una pasión, tiene la magia de la historia y la actualidad. Pasando por los históricos botines Sacachispas hasta los de la actualidad con muy alta tecnología. Desde las camisetas de piqué, o las pelotas que prácticamente vuelan. Todas esas cuestiones forman parte del fútbol, pasado y presente, en el cual ninguno es mejor que el otro, ya que es parte de un todo.

La magia de la radio es ser los ojos de aquellos que no pueden ver. Y hacer el milagro. Que vean por los ojos del relator. Del periodista que con su narración les describe el partido. El equipo… la táctica… las jugadas…El gol… La emoción y los sentimientos también se transmiten por palabras y sonidos… “Fútbol… pasión de multitudes…” diría José María Muñoz…forma parte de lo que se podrá observar en el colegio Inmaculada de la ciudad de Santa Fe.