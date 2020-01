La otra mirada sobre cómo actúa el rugby con la violencia

El asesinato de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell a manos de un grupo de jugadores de rugby fue el disparador de muchas cuestiones. Una es como trabaja el rugby puertas para adentro el tema de la violencia.

Sobre este punto UNO Santa Fe consultó a Emiliano Dalla Fontana referente del rugby santafesino, pero también factótum junto a su hermano Matías del Proyecto Deporte Solidario donde atienden muchas cuestiones sociales.

El ex integrante del plantel superior del CRAI expresó que "he sentido en estos días que el deporte, que el rugby mata. Entonces hay que explicar la mirada de la práctica y de como se trabaja. Te digo del rugby como puede ser cualquier otro deporte".

"En primer lugar hay que dejar en claro que hay que dejar que actúe la justicia, y que los autores de este asesinato reciben el castigo correspondiente. El que mató es asesino, y debe pagarlo, de ahí que tenga que ver el rugby es inexacto. El hecho del asesinato se produjo, y sobre eso hay que condenarlo enérgicamente", confió el ex jugador de Atlético del Rosario.

250120 NOTA EMI DALLA FONTANA F2.jpg

Un camino de mucho trabajo

"Desde el año 2000 en el playón de Los Sin Techo en Villa Oculta íbamos con el padre Atilio Rosso y una pelota de rugby. Ahí el rugby nos servía para cumplir con cuestiones sociales, había chicos que en su vida se habían lavado los dientes. Entonces lo usamos como un tema de contención y salud. Entonces no concuerdo con que el rugby es violento porque tiene reglas muy rígidas", sostuvo Dalla Fontana.

Explicó la base del deporte de la pelota ovalada, y comentó que "el rugby es un deporte con mucho contacto físico, entonces hace que con mucha reglas te forja el carácter sí o sí, y cada día te lleva a estar más entrenado. En Argentina un jugador tiene que tener una buena alimentación, hacer todas las comidas, y está entre siete ú ocho estímulos semanales. Es la disciplina y el control lo que el rugby te deja, y te hace responsable de tus actos".

"En mi club hemos tenido chicos al límite con la cuestión violencia, tenían una tendencia mayor que otro, y el rugby los ayudó a que no puedan reaccionar. Se les enseñó que una reacción desmedida es negativo para el grupo. Hoy en un partido con un jugador menos tenés medio partido perdido", destacó el ex integrante de los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

250120 NOTA EMI DALLA FONTANA F2.jpg

El rugby y su aporte a la no violencia

"Tenemos para mostrar como ejemplo como se trabaja con el rugby en la cárcel de Las Flores. Es el único penal en el país en el que se mezclan los pabellones. El miércoles pasado salieron casi 90 jugadores de once pabellones, y juegan a un nivel físico que en cualquier club. Eran chicos que en la calle podían llegar a matar a una persona, ante el mínimo problema, y ahora reciben golpes, dentro de las reglas, y los ha llevado a mejorar en su carácter", sostuvo Emiliano, quien todos los miércoles, desde hace varios años lleva adelante en dicha unidad del Servicio Penitenciario una loable tarea.

Comentó que "creemos que los pilares son el deporte, la educación y el oficio. Con eso los chicos logran progresar, porque sin dudas se ha perdido el valor de la familia y de la vida. Entonces el deporte es uno de los tres pilares que tenés que tener. La familia tiene que ser un apoyo clave, pero la contención es en la casa".

"La educación arranca en la casa, pero un chico más humilde nunca tuvieron un hogar. Pero el que tuvo otra posibilidad es en la casa, y el club debe ser un complemento. El problema social hoy en día son las adicciones, entonces hay que tener una mirada mucho más amplia cuando pasa una cosa tan grave como pasó en Gesell", consideró quien lleva adelante un gran trabajo social con el rugby y con chicos en situaciones especiales.

Finalmente, Dalla Fontana, dejó en claro que "el rugby actual es otro deporte, y dentro del campo de juego se pena la violencia con sanciones muy duras. Tengo 40 años, y juego desde muy chico. A nosotros no nos educaban como se lo hace ahora. Se ha hecho una autocrítica y se dio cuenta que antes era un deporte de contacto más violento, pero ahora eso fue cambiando, y para bien. Por eso digo que el deporte no mata, sino que te educa, contiene y enseña valores. Los hechos que se producen hay que sancionarlos. En eso las uniones y los clubes trabajan permanente, con charlas y capacitaciones, pero la primera contención está en la casa. En caso de suceder hechos fuera de la cancha, no hay que mirar para otro lado, y las uniones y los clubes, a los que pertenencen los que actuaron mal, serán sancionados, no hay margen para otra actitud.".