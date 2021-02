La Perla del Oeste buscará ir por el campeonato

"La mayoría de los chicos estaba esperando la fecha del inicio del torneo con mucha ansiedad. Nosotros estuvimos trabajando antes de fin de año unos treinta días en el club, y ahora ya llevamos cuatro semanas de entrenamientos" expresó Adalberto Tobaldo sobre el tener certeza del comienzo del campeonato apertura de Liga Santafesina.

Tobaldo2.jpg El conjunto de Recreo Sur debutará en el torneo liguista el próximo sábado 6 de marzo frente a Nacional UNO Santa Fe

Más sensaciones desde Recreo

El director técnico de la Perla del Oeste comentó que "el año pasado fue algo nuevo para el fútbol de nuestra liga, y ojalá que se pueda comenzar el torneo el 6 de marzo como está estipulado. El plantel que teníamos el año pasado es el mismo con el que contamos ahora. Salvo que tuvimos dos lesionados en las prácticas, Hugo Hofstteter y Facundo Dándolo, una lástima, porque son dos excelentes jugadores, uno con ligamentos cruzados y el otro con un tobillo, que tienen para tres o cuatro meses".

El Flaco Tobaldo confirmó que "en relación al plantel que jugó en 2019 hay cambios. Se incorporaron, el chico Vázquez en el medio, arriba Mena, Molina que estaba afuera regresó, pero creo que hemos armado un equipo interesante con la finalidad de poder hacer un buen papel en el torneo".

El exentrenador de Sportivo Guadalupe consideró que "el trabajo del profesor Brigada es muy bueno, por ahí se enojan los jugadores porque no había tocado la pelota, pero tras esa primera etapa y cuando eso pasó se lo vio más distendido al jugador y con más ganas de jugar al fútbol".

Tobaldo3.jpg La Perla del Oeste lleva adelante la pretemporada, mezclando trabajos físicos, con pelota, y algunos amistosos. UNO Santa Fe

En declaraciones a Fútbol de Santa Fe manifestó que "todos los clubes estamos en las mismas condiciones, no pudimos jugar al fútbol el año pasado. Habíamos hecho cinco o seis amistosos el año pasado, y pocos días de comenzar el torneo se suspendió todo. Ahora hicimos algunos amistosos, y tenemos otros más en vista. Buscamos que los partidos sean buenos para llegar de la mejor manera al torneo".

Agregó que "con La Perla siempre aspiramos al campeonato. De mi parte, los jugadores lo saben muy bien, el que va a entrenar en reserva tiene que hacer todo para jugar en primera división, y si lo hace en primera, y la aspiración es no apuntar al campeonato, no juegue al fútbol. Es importante lograr lo máximo, o por lo menos intentar está bien arriba. La Perla ganó varios campeonatos, y hace mucho que no repetimos, y estaría bueno lograr algún torneo".

Finalmente, Tobaldo explicó que "los clubes sino se autorizaba la presencia de público no iban a poder hacer frente a los gastos que demanda abrir una cancha. Estaría mejor si se pudiese jugar con 200 personas. Este tema del coronavirus no nos permitió poder jugar la copa ciudad de Recreo, que es algo muy lindo para la ciudad, y a los clubes le permite el ingreso de algunos recursos. Lo importante es que va a arrancar el torneo, que se va a jugar al fútbol, que el chico se va a sentir más distendido, y eso es para todos los clubes".