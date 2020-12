La Perla del Oeste renovó la subcomisión de fútbol

"En julio pasado renunció José Borgo a la subcomisión de fútbol, que era la persona que venía hace quince años que venía manejando el fútbol de La Perla, y entonces se dio lugar a gente joven que tenía ganas de trabajar y por eso asumimos esta responsabilidad en esta prestigiosa institución". comenzó señalando Exequiel Tobaldo a UNO Santa Fe.

Perla2.jpg El conjunto de La Perla del Oeste entrena y jugará algunos amistosos frente a Pucará en barrio Transporte y en su reducto. UNO Santa Fe

El encargado de la subcomisión de fútbol de La Perla del Oeste contó que "la renovada dirigencia está compuesta por Pablo Ceruti, sigue Fabián Nicola que ya venía trabajando con Borgo, Martín Roldán, Mariano Fenoglio que es el hijo del presidente, Matías Álvarez, Yahir Regenhardt, Carlos Osti, Martín y Sergio Roldán, somos un grupo que tiene muchas ganas de trabajar para que sigamos por el mismo camino".

El dirigente de la entidad de Recreo Sur manifestó que "el objetivo es tratar de mantener lo que José vino haciendo en los años que tuvo a su cargo esta responsabilidad. Tener un equipo competitivo, cuestión que no es fácil, el grupo está bien armado, solamente hay que tratar de acomodar los costos, porque va a ser muy duro el 2021 cuando se reanude toda la actividad deportiva. Intentaremos por todos los medios mantener el equipo que armó Tobaldo para este año".

"El predio que tenemos es muy bueno, contamos con la cancha principal en impecables condiciones, después tenemos una de fútbol 7, estuvimos en una etapa de obras, aprovechando para pintar las canchas, los vestuarios, las tribunas, se arreglaron las luces y el césped que luce impecable. En el predio pegado al casco principal, hay unas cinco canchas más, que se arreglaron en la pandemia. Ahí entrenan todas las inferiores y la escuelita de fútbol, sector que se ha hecho un trabajo en el piso".

A cerca de cómo está el cuadro de situación del club, Tobaldo (h) señaló que "como todos los clubes de Liga Santafesina, la situación económica es muy dura. Nos estamos rebuscando para no tener problemas, estoy también en la comisión central del club, así que, con varios de ellos y otras personas, tratando de hacer todas las semanas beneficios para poder hacer frente a los gastos que demanda la institución. Es un club grande, y los gastos son mayores. Tenemos salón de fiestas, seis canchas, para mantener, empleados y es un costo mensual que hay que tratar de juntarlo".

Perla3.jpg Las actividades del área fútbol cuentan con una renovación y consiste en la asunción de Exequiel Tobaldo como responsable. UNO Santa Fe

El presente deportivo del equipo

Rodrigo Martín, ayudante de campo del Flaco Tobaldo, comentó que "la verdad es que estamos muy contentos con el Flaco y el profe, se los ve muy bien a los chicos, nos sorprendieron, y creo que, de uno al diez, los encuentro un ocho, lo cual es bueno porque no tuvimos un buen año, porque por el tema de la pandemia no se pudo entrenar. Encontramos un grupo que se nota que trabajó en su casa, y teniendo en cuenta que no teníamos competencia en vista es más para destacar".

"Los entrenamientos se hacen cumpliendo los protocolos, tratamos de hacer grupos dos grupos de 12 chicos, algunos a veces por el horario no pueden venir por cuestiones laborales, somos unos 24 jugadores, aunque acá en La Perla es un predio grande y se puede trabajar con mucha comodidad y tranquilidad. Es lo más lindo que tiene el club, es la comodidad, con lo cual estamos muy contentos" destacó Martín.

"El problema del parate de siete meses es que el jugador va a tener que hacer una buena preparación porque si no vamos a tener lesionados. El jugador más grande, sino se prepara bien, le puede llegar a costar más, en cambio al chico de 20 años, tienen otro período de adaptación. Por eso hacemos foco en la preparación, pero también en la cuestión de la alimentación, porque siempre le pedimos que se cuiden. Con protocolo se puede jugar, esperemos que los chicos tengan competencia, porque venir a entrenar sin nada en vista es complicado".