La polémica confesión de un ex-Unión por el Boca-River

Hugo Orlando Gatti, exarquero de Unión en 1975, ya dejó atrás el coronavirus que lo tuvo muy complicado y volvió a la TV como panelista del popular programa español 'El Chiringuito'. Allí, fiel a su estilo, repasó etapas de su carrera y dejó algunas bombas, como lo que le sucedió en un Boca-River.

Por ejemplo, reconoció que le ofrecieron dinero por dejarse hacer goles en un Superclásico. "Me ofrecían 1 millón de dólares por dejarme goles en un Boca-River para perder, para hacerme dos goles", comenzó contando Gatti, exarquero de Unión.

El exarquero explicó que fue en un encuentro que jugó convocado por el ex presidente de Boca, Mauricio Macri. "Ese partido lo jugué por Macri. Él me hizo jugar ese partido. Yo ya no jugaba más en Boca y él me dijo: 'si Boca sale campeón vas a jugar medio tiempo'", agregó el exarquero de Unión en 1975, cuando el equipo fue dirigido por Juan Carlos Lorenzo.

image.png El Loco Gatti, exarquero de Unión, volvió con todo a la TV de España y confesó un hecho poco conocido en Boca-River.

Sobre la persona que le acercó la propuesta, Gatti aseguró que "el que me lo dijo yo lo conocía. Y yo le dije, 'dame un millón de dolares y no me hago un gol sino setenta' jaja."

No fue, sin embargo, la única bomba que tiró el ex futbolista. En su etapa como jugador, contó se refirió a la publicidad que vestía en sus camisetas y dijo "me ponía publicidad para ganar dinero" y lo explicó destacando que "los jugadores antes éramos sirvientes". Para cerrar, el ex arquero reveló también que "en esa época no cobrábamos casi nunca".